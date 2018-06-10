畢業季不要「哀歌」！亞太學院到教育部要「驪歌」

2018年06月10日 14:00 中時 陳志祥 、 方濬哲

亞太學院師生繞行教育部周圍，正好與立院的拒馬形成對比。（陳志祥攝）

亞太學院師生到教育部抗議。（方濬哲攝）

畢業季的哀歌！看到別校畢業典禮的欣悅，無預警停辦的亞太創意技術學院師生完全感受不到，為了維護全校師生權益，今（10）日部分教師、學生與校友北上，聚集、繞行教育部抗議，群情激憤高喊「拒絕停辦、原校畢業」的訴求。

亞太學院董事會決定今年7月31日停辦，即將送請教育部核准，由於事出「突然」，未經校務會議討論、而且教職員、學生反對，引起全校譁然，主因是之前校方曾經聲稱「不要擔心，學校會保障學生權益」的說法，說服不少學生前來就讀。

如今學校雙手一攤突然停辦，師生將何去何從，高教工會與亞太學院教職員生自救會已經舉辦過無數次抗議，仍然挽不回頹勢，高教工會表示，現在亞太的圖書館每天只開放1小時，學校已經無心辦學、教育部又置之不理，甚至配合學校，完全不控管，令人難以接受。

「教育部出來！」、「拒絕停辦！」這是今天亞太自救會在教育部前高喊的口號，他們主張「可以先停招、讓學生逐年畢業後再停辦，以保障學生受教權。」亞太「兒家系」老師表示，去年有500人畢業、今年也有309人，學校無預警停辦，阻礙學生取得就業資格的計畫。

有亞太在職學生表示，周六、假日都要搭火車、公車再轉計程車，辛苦到學校上課，只為了圓一個學歷的夢，下場卻是如此。亞太通識教育教師指出，亞太的學生有些來自弱勢家庭，好不容易安排好學貸、房租與安家費用，未來如何面臨安置轉學的衝擊？

今天的集會抗議也出現火爆場面，由於教育部安排高教司的科長接受抗議，但是提出「必須接受教育部的說法」才能出面，因而引起抗議師生的反彈，爆發抗議人士與警察口角爭執，接受陳情也不了了之；最後抗議師生決定繞行教育周邊道路，高喊口號，正好與立法院圍滿的拒馬，形成強烈對比。

(中時 )