吳音寧「被欺負」 鄉親喚：回彰化當副縣長2020選副總統

2018年06月10日 14:01 中時電子報 邱文秀

農委會副主委陳吉仲（右）與總經理吳音寧（左）一起視察果菜市場恢復交易準備情形。（中央社）

網友Tommy Lin在臉書「彰化縣民對魏縣長建言交流討論區」呼籲「與其讓彰化女兒吳音寧小姐在台北被欺負，成為藍綠箭靶，不如建請縣長聘請吳小姐來彰化擔任副縣長，貢獻故鄉」。（臉書）

北農總經理吳音寧是否適任近日引發極大爭議，外界傳言她看不懂財務報表，被封為「高級實習生」。對於外界砲轟，彰化縣長魏明谷日前公開表態力挺吳音寧，並稱她是「會做事的人」。彰化鄉親們也在臉書呼籲與其讓彰化女兒吳音寧在台北被欺負，不如回鄉當副縣長，2020搭配選副總統會更好。

吳音寧出生於彰化溪州，在擔任北農總經理前一份工作為彰化縣溪州鄉公所主任秘書。近日外界不斷質疑吳音寧年領250萬高薪，卻沒有相對的能力管理公司。許多彰化鄉親看不下去吳音寧在台北「被欺負」，網友Tommy Lin在臉書「彰化縣民對魏縣長建言交流討論區」呼籲「與其讓彰化女兒吳音寧小姐在台北被欺負，成為藍綠箭靶，不如建請縣長聘請吳小姐來彰化擔任副縣長，貢獻故鄉」。

底下網友們回覆「真的，真心為彰化好，應該回來幫幫彰化的農民」、「+1」、「老實人就是容易被欺負!!!」、「回來比較溫暖」、「說真的，明眼人都看得出來她被針對了.....很多雞毛蒜皮的事，躍然而成頭條新聞....人生」、「從地方做起我反而贊成，尤其彰化是農場重地之一」、「乾脆直接換二百五來選縣長可能還有機會。」、「建議直接 選縣長」。有人說「希望他當農委會主委 幫更多農民」發文的Tommy Lin回覆「2020應該要搭配選副總統更好」。

此文也被轉發到PTT八卦版，八卦版網友們也留言「直接選縣長拉! 明谷讓開，讓專業的來!」、「毀謗彰化，不排除提告」、「大家割愛還給彰化，大家說好噗好」、「南部選民你意外嗎」、「彰化人有儲值台灣價值喔 不錯」、「副縣長年薪少一截 不過可以幹的大事更多啦」、「那也要谷哥選的到才有啊………」、「傻子嗎？去當台北市長阿，反正都說被迫害。」、「不要當副縣長,唯一支持選總統」、「拜託請妳快回去，台北廟小容不下這尊大佛」、「台南人麻煩也把院長帶走好嗎」、「民進黨力保吳的這個陣仗就是要培養以後出來接班的啦」、「下屆副總統好了，硬硬配」、「選縣長啦...這麼優....魏明谷讓開來...」。

(中時電子報)