林聰賢誇大香蕉療效 網檢舉：他造假新聞該關3天

農委會主委林聰賢去年出席「焦焦珍惜 惜愛台灣」香蕉行銷活動。（資料照片 鄧博仁攝）

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中時電子報
/綜合報導
農委會林聰賢2017年在臉書貼出「香蕉的101種吃法」，在文中強調香蕉可防癌等諸多療效。（擷自林聰賢臉書）

民進黨立委連署提議要對散布假新聞者拘留3天，被譏民進黨根本是始祖，農委會林聰賢被起底，他早在2017年便貼出「香蕉的101種吃法」，在文中強調香蕉可防癌等諸多療效，網友抓包批他疑似製造假新聞，且違反食安法、醫療法，食藥署長是否該出面查個明白。

「韋恩的食．農．生活」今(10)日發文指出，民進黨立委邱志偉等人提案修改《社會秩序維護法》條文，大家心知肚明，是配合蔡英文總統一怒，為了保護香蕉價格與北農總經理吳音寧而來。

韋恩表示，如果這個法律修真通過，他第一個會跑去檢舉林聰賢。因為他去年10月為了促銷台灣香蕉，在臉書貼出「香蕉的101種吃法」，公開指出香蕉有諸多療效，包括預防高血壓、防抽筋，是抗乾眼的首選水果！香蕉還可促進TNF(腫瘤壞死因子)生成，有防癌功效，富含的果寡糖可降低大腸癌發生。

韋恩認為，這些說詞都是沒有直接的科學根據，在他眼中這就是假新聞，除非有醫學報告可證實。無論如何，上述言論已經違反了食安法、健康食品法丶藥事法，因為食品不能宣稱功效，更不能宣傳醫療效果。食藥署長該不該出來處理一下？

網友認同韋恩說法，「林聰賢先關三天」、「水褪了就知道誰沒穿褲子」、「果然！用香蕉只請的到猴子！由這種猴子治國，唉！民不苦也難！」、「這不是假新聞，這已經是觸法了，應該是直接檢舉送檢調去調查了」、「林聰賢2017年就說要管控蕉苗！2018年香蕉盛產！民進黨怪說農民自己搶種！代表林聰賢無能管控不力！應該下台謝罪！」

(中時電子報)

文章來源：韋恩的食．農．生活臉書

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