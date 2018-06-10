NBA》看膩勇騎？總冠軍賽G4收視率創4年新低

連4年的勇騎大戰，已經讓觀眾看到膩了。(美聯社)

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中時電子報

連4年都上演勇士對決騎士戲碼，已讓觀眾看膩了嗎？根據《ABC》電視台公布數據，昨天(9日)的總冠軍賽G4收視率為11.2，創造4年以來總共22場總冠軍賽的收視最低紀錄，比去年G4(12.6)下滑11％，也比前年G4(12)下滑7％。

在過去4年的勇騎大戰中，原本收視率最低紀錄是2016年的G2和G3(11.8)，因為當時外界認定騎士難敵勇士，不過假如比起2014年馬刺與熱火爭冠戲碼，騎勇大戰還是好看許多，因為2014年總冠軍賽G4收視率也才10.6。

連4年勇騎大戰當中收視率最好的1場，則是2016年總冠軍賽G7的18.9，因為當時沒人猜會打到搶七，比賽過程也很緊湊，其次是去年總冠軍賽G5的16，畢竟當時杜蘭特想要搶下生涯首冠，球迷都想知道他能否頂住壓力。

一般來說，通常封王戰收視率會比較高，可是昨天G4從一開始，勇士就掌握領先優勢，甚至打到下半場，騎士已出現放棄跡象，觀眾當然不肯買單，不過上次總冠軍賽出現橫掃，是在2007年馬刺擊潰騎士，當時G4收視率才7.8。

當前NBA「西強東弱」，必定造成總冠軍賽收視率下滑，事實上比起今年總冠軍賽，勇士跟火箭打到搶七的西區冠軍賽精采多了，儘管NBA總裁席爾佛已在計畫季後賽改制，可惜考慮到主場距離與拉長賽程，可行性恐怕不高。

(中時電子報)

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