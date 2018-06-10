影》哈馬斯幼兒園畢典演特戰攻堅 專業度猶勝成人

2018年06月10日 14:32 中時電子報 喻華德

中東媒體研究機構(Middle East Media Research Institute, MEMRI)5月30日在

Youtube公布影片，加薩Al-Hoda幼兒園於5月13日舉辦畢業典禮。典禮中學齡前的兒童穿著全套定製軍服及個人裝備，搭配模型槍，使用道具屋表演「近身距離作戰(CQB)」、「要員保護」合計三場表演。前美軍士官Allen Lin指出，幼童表演高風險科目，其專業度猶勝國軍的同等級訓練，值得國人深思。

加薩Al-Hoda幼兒園2018畢業典禮影片

「表演」的情境設定為聖戰組織「伊斯蘭吉哈德」（Islamic Jihad）民兵突襲一棟位於以色列Al-Quds街的建築物，將屋內的「以色列士兵」擊斃並俘虜一名穿著東正教猶太人傳統服飾的猶太兒童。現場爆炸聲及槍聲大作，穿著傑哈德聖城（耶路撒冷，Al-Quds）旅軍服的兒童攻擊該棟建築，並將一塊分別以希伯來文及阿拉伯文寫著「以色列已淪陷」（Israel has fallen）的牌子放在俯臥在地上的「士兵」背上，並帶著他們的「人質」離開。

另外一群兒童則表演已故巴勒斯坦解放運動領袖、巴勒斯坦領導人阿拉法（Yasser Arafat）特的演說。在這所隸屬伊斯蘭吉哈德的幼兒園，以前的畢業典禮也有類似的「表演」。

值得注意今年與過去不同的是，Al-Hoda幼兒園有所節制並未將影片公佈在社群媒體，而是以臉書通知家長影片可供收藏。畢業典禮的在5月13日舉行，之後再在25號以另外一個Youtube上傳公開。

前美軍民政心戰單位退役士官，曾於伊拉克服役的軍事部落格主Allen Lin（旅美臺人）分析，他並不認為這是好事，他個人也相當反對這種「超齡訓練」。但是從影片中幼稚園的小朋友「表演」高風險室內突入，動作、手勢、走位、隊形、槍口指向都顧到了，光是這一點國軍同等級的訓練根本是「輸慘了」，更何況絕大多數的部隊連基礎都沒碰過，這種連幼稚園都做得到的訓練，為何部隊會做不到？他表示：「看漢光那種百年不變的爛戲，還不如這種幼稚園表演來的專業！」

據維基百科資訊，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動，中文常簡稱吉哈德（意為聖戰），是巴勒斯坦一個激進的伊斯蘭政治軍事派別。吉哈德的目標是解放巴勒斯坦，消滅以色列，建立巴勒斯坦伊斯蘭共和國。它曾多次策劃針對以色列的自殺式襲擊，因而被美國和歐盟認為是恐怖組織。

(中時電子報)