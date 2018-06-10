2北市警獲失蹤協尋高手獎 1年尋回33人

2018年06月10日 15:12 中時 謝明俊

信義分局五分埔派出所員警方公政，獲警政署失蹤人口查尋高手獎。〔警方提供〕

台北市警局在今年度警政署所頒發的失蹤人口查尋高手獎中，有兩名佐警獲獎，分別是中正一分局忠孝西路派出所巡佐王永勤，及信義分局五分埔派出所員警方公政，王永勤去年一年間尋回23名失蹤人口，還曾二度幫同一名老人回家；方公政則是尋回10名失蹤人口，還曾幫助破裂的家庭回復到正常。

警政署今年是第二屆頒發失蹤人口查尋高手獎座，台北市警局共有2人獲獎，整個台北市警局於106年全年尋獲失蹤人口高達2052人，幫助家屬尋人，讓焦急等待的心情能獲得平復，實是警察工作快樂的最大來源。

這次獲獎佐警之一，是中正第一分局忠孝西路派出所巡佐王永勤，因服務的派出所靠近臺北火車站及公路轉運站，有許多因為意外或衝動而離家出走，或失智長者或幼童迷路，忘記回家的路的案例，王永勤平日上班時，都會主動將失蹤人口各項查尋資料整理，隨身攜帶以便在執勤時派上用場。

王員在106年間，尋獲包含智能障礙人士、精神疾病人士、失智長者及離家女子等失蹤人口多達23名。其中讓王員印象最深的一個案例，是某日深夜巡邏時，無意間看見一位年約80歲的老先生，獨自坐在臺北車站外石階上，老先生表示在等家人，王員卻發現老人眼神無助且泛著淚光，經進一步瞭解才發現該名老人是失蹤人口且有失智情形，立即電話聯絡家屬，老人胞妹一接獲電話通知喜極而泣，立即趕到派出所接回哥哥，並頻頻感謝員警。

過了一段時間，王員又見這名老人獨坐在臺北車站外石階上，馬上認出是報尋的失蹤人口，但這次聯絡不上出遠門的妹妹，在家的年邁哥哥卻又行動不便，王員便發揮為民服務的熱忱，護送老人返回新北市其哥哥住家，兩名老人家見面即相擁而泣，衷心感謝員警的熱心積極及關懷。但令人遣憾是，不久之後，就聽聞這名失智長者過世的消息。

另一個獲獎員警是信義分局五分埔派出所警員方公政，方員將重點放在精神障礙疾病失蹤人口協尋工作，去年一年就找回10名失蹤人口，其中包括6位精神障礙疾病失蹤人口。最讓方員勤忘的一個案例是，去年12月間，方員在寒夜冷雨中巡邏時，發現一名衣物穿著單薄的男子，瑟縮地走在路上，員警趨前關心也不理會，方員直覺有異，嘗試引導至一旁速食店買給男子熱飲，才打開不擅言語男子的心防，方員才得知，男子因與家人吵架而離家，被家人報案協尋失蹤人口，方員趕忙聯絡家屬接回，年邁的母親見到沉悶不語的兒子，先是訓斥卻又心疼他在外流浪的苦，聽著母親訴說對患病兒子的辛苦付出，員警同感心酸，見冬夜裡下著寒雨，方員將母子用巡邏車載送回家，離去時見他們站在門口不斷地鞠躬道謝，雖然外面下著冷冷的寒雨，方員內心卻是暖呼呼的。

(中時 )