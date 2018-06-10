2北市警獲失蹤協尋高手獎 1年尋回33人

中正一分局忠孝西路派出所巡佐王永勤獲警政署失蹤人口查尋高手獎。〔警方提供〕

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信義分局五分埔派出所員警方公政，獲警政署失蹤人口查尋高手獎。〔警方提供〕

台北市警局在今年度警政署所頒發的失蹤人口查尋高手獎中，有兩名佐警獲獎，分別是中正一分局忠孝西路派出所巡佐王永勤，及信義分局五分埔派出所員警方公政，王永勤去年一年間尋回23名失蹤人口，還曾二度幫同一名老人回家；方公政則是尋回10名失蹤人口，還曾幫助破裂的家庭回復到正常。

警政署今年是第二屆頒發失蹤人口查尋高手獎座，台北市警局共有2人獲獎，整個台北市警局於106年全年尋獲失蹤人口高達2052人，幫助家屬尋人，讓焦急等待的心情能獲得平復，實是警察工作快樂的最大來源。

這次獲獎佐警之一，是中正第一分局忠孝西路派出所巡佐王永勤，因服務的派出所靠近臺北火車站及公路轉運站，有許多因為意外或衝動而離家出走，或失智長者或幼童迷路，忘記回家的路的案例，王永勤平日上班時，都會主動將失蹤人口各項查尋資料整理，隨身攜帶以便在執勤時派上用場。

王員在106年間，尋獲包含智能障礙人士、精神疾病人士、失智長者及離家女子等失蹤人口多達23名。其中讓王員印象最深的一個案例，是某日深夜巡邏時，無意間看見一位年約80歲的老先生，獨自坐在臺北車站外石階上，老先生表示在等家人，王員卻發現老人眼神無助且泛著淚光，經進一步瞭解才發現該名老人是失蹤人口且有失智情形，立即電話聯絡家屬，老人胞妹一接獲電話通知喜極而泣，立即趕到派出所接回哥哥，並頻頻感謝員警。

過了一段時間，王員又見這名老人獨坐在臺北車站外石階上，馬上認出是報尋的失蹤人口，但這次聯絡不上出遠門的妹妹，在家的年邁哥哥卻又行動不便，王員便發揮為民服務的熱忱，護送老人返回新北市其哥哥住家，兩名老人家見面即相擁而泣，衷心感謝員警的熱心積極及關懷。但令人遣憾是，不久之後，就聽聞這名失智長者過世的消息。

另一個獲獎員警是信義分局五分埔派出所警員方公政，方員將重點放在精神障礙疾病失蹤人口協尋工作，去年一年就找回10名失蹤人口，其中包括6位精神障礙疾病失蹤人口。最讓方員勤忘的一個案例是，去年12月間，方員在寒夜冷雨中巡邏時，發現一名衣物穿著單薄的男子，瑟縮地走在路上，員警趨前關心也不理會，方員直覺有異，嘗試引導至一旁速食店買給男子熱飲，才打開不擅言語男子的心防，方員才得知，男子因與家人吵架而離家，被家人報案協尋失蹤人口，方員趕忙聯絡家屬接回，年邁的母親見到沉悶不語的兒子，先是訓斥卻又心疼他在外流浪的苦，聽著母親訴說對患病兒子的辛苦付出，員警同感心酸，見冬夜裡下著寒雨，方員將母子用巡邏車載送回家，離去時見他們站在門口不斷地鞠躬道謝，雖然外面下著冷冷的寒雨，方員內心卻是暖呼呼的。

(中時 )

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