都是別人的錯？ 亞太學院停辦卸責社運團體

亞太學院停辦，董事會認為與社運團體有關。（陳志祥攝）

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中時

部分亞太學院師生冒著被學校「點名曠課」的風險，從苗栗頭份風塵僕僕北上教育部抗議，正當大夥內心激動不已時，亞太學院董事會卻發表聲明，將學校的停辦決議推給說是校外「社運團體」造成的，讓抗議現場師生群情激憤，罵聲連連。

亞太學院的新聞稿表示，董事會與校務團隊設法爭取外界資源挹注，整合教職員自立自救，無奈校內紛爭不斷，加上外界社運團體介入，情勢已趨複雜，確實超過學校能量負荷，因此在萬般無奈下決議學校停辦。

亞太學院表示，將於1周內依法提出相關規劃，並向教育部申請動用剩餘校務基金，絕不積欠教職員合法薪資，並於近日內辦理資遣預告，而且校方懇請教育部協調既有學生與教師「團體轉學」至附近技職院校，並保留600萬元聘任兼職教師做為留校續讀的學生之用。

由於亞太董事會認為，事件已經複雜化，董事會力有未逮，懇請外界社運團體與有心人士理性監督教育政策，不要繼續利用少數學生激化對立與製造社會誤解，少子化辦學日趨困難，私立學校資源有限，希望各界借鑑亞太慘痛經驗。

這些聲明傳進在教育部前抗議現場的師生耳中，自然引起陣陣噓聲與罵聲，高教工會指出，4年前永達學院退場後，至今有一半學生沒畢業，50多位教師只有2人順利找到教職，亞太學院惡意停辦已開先例，未來也會有其他學校循此方式停辦學校。

(中時 )

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