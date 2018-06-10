今先會李顯龍 金正恩搭陸國航專機抵星

新加坡外長維文也親自抵達機場迎接北韓最高領導人金正恩。(圖/twitter@vivianbala)

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中時電子報

(15:45更新)北韓最高領導人已經坐禮車抵達他所下榻的瑞吉飯店。金正恩此次所乘坐的禮車是賓士S級的轎車，和他今年在板門店會見南韓總統文在寅時所乘坐的是一樣的車型。爾且這次在新加坡大約30輛車子的車隊中，有2輛禮車幾乎外型一樣，讓外界分不清楚究竟他坐在哪輛車中。

北韓最高領導人金正恩在10日下午2點40分左右搭乘陸國航專機抵新加坡樟宜機場，諄備參加為2天後登場的川金世紀峰會，他預計將從機場VIP通道踏上獅城，並於稍晚搶先美國總統川普，與新加坡總理李顯龍會面。

向陸借機混淆視線？3機齊飛 金正恩疑搭機赴星
金正恩搭乘中國國際航空的專機抵達新加坡，民眾爭相拍照。(圖/路透)
插有北韓國旗的禮車開在新加坡道路上。(圖/路透)
插有北韓國旗的禮車離開機場。(圖/路透)

據新加坡《亞洲新聞台》報導，北韓最高領導人金正恩在川金會2天前，先行搭乘大陸中國國家航空的波音747專機抵達新加坡樟宜機場，現場媒體捕捉到在飛機降落後不到15分鐘，載有金正恩的車隊便快速從機場離開，金正恩預計將在稍晚與新加坡總理李顯龍會面。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也證實，金正恩已抵達新加坡，他在推特上放出他親自前往機場接金正恩的照片，並表示「歡迎金主席」。

至於美國總統川普9日才在推特上表示，自己已經在動身前往新加坡的路上。川普搭乘的專機「空軍一號」預計將在今晚抵達巴耶利峇空軍基地。

金正恩預計將下榻新加坡瑞吉酒店，和川普預計要住的香格里拉酒店都在新加坡市中心的東陵地區。

這次川金會吸引全世界的目光，川金會的成果有機會讓朝鮮半島局勢走上新方向，為亞洲和全球安全提供更進一步的保障。

作為中立國的新加坡此次出借場地讓川金會得以順利舉行，星國也為這場世紀峰會投入了上千萬元。李顯龍則表示，願意為「原本朝向不太好的方向發展的朝鮮半島局勢可以步上新軌道」承擔這筆費用。

新加坡總理李顯龍將在今日與金正恩會面，並在11日與川普會面。

(中時電子報)

文章來源：Kim Jong Un arrives in Singapore ahead of Trump-Kim summit

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