短評》慶富案一直瞞 這款政府能審查假新聞？

2018年06月10日 15:08 中時 周毓翔

民進黨立委說要提案罰網路傳遞假新聞者，引發社會譁然。網路謠言固然有負面效果，政府理當澄清，端正視聽；但問題是「誰認定哪些是謠言」，以現在這政府的前科實在難讓人服氣，就以慶富案來說，從總統府到雄檢，面對指控第一時間否認到底，還恐嚇要人道歉，事後被打臉，也不見一句道歉，這種沒有信用的政府，人民甘心讓他來審查言論？

本報去年11月14日率先踢爆慶富副董事長陳偉志自稱入總統府喬24億的錄音檔，當天總統府發言人林鶴明用最嚴厲的詞句批評本報，說這都是「捏造」，「將涉案者招搖撞騙謊言，作為頭版標題自貶報格」、「協助涉案者迴避司法調查，甚至誤導輿論的不負責任態度」，給予本報嚴厲譴責還要求本報道歉。

隔天總統府清查訪客紀錄，強調陳慶男父子在民進黨上任後沒有入府，反控馬政府時期入府五次，雄檢傍晚也發新聞替府澄清陳偉志應訊時說入府是「誇大之詞」；沒想到總統府再清查發現，其實陳偉志真的入府找過黃志芳，雄檢才配合再發新聞訊息說，陳偉志的確有去過。

陳偉志到底有沒有進去？堂堂總統府，第一時間先說媒體在造謠，還跟雄檢一搭一唱，事後被打臉，連句道歉、搞錯了、罵錯了也不講，這種政府，要怎麼信任他們可以審查哪些是謠言？政府把對自己不利的訊息一概當作謠言，把散播不利於自己訊息者通通抓起來關或是罰錢，人民吞得下去？

慶富案發展之今，許多謎團至今未解。比如說，錄音檔爆發後牽扯到軍方、黨政高層，但檢調的調查最後竟然回到原點的詐貸案，連高雄市海洋局長王端仁最後竟也「查無不法」；如果是如此，當初又何必懲處各級軍官？難道不是真的有問題嗎？而陳偉志在府內到底與黃志芳談了什麼？立偉劉世芳、邱志偉不是也被點名幫慶富喬事，後來有沒有人去調查？慶富的錢流往海外，為何至今沒有調查海外金流？

而最神秘的事情，則是一個必須天天到派出所簽到的關鍵人物陳偉志，一個媒體報章瘋狂報導的大人物，竟然可以人間蒸發一個月而轄區員警沒有人察覺到？這除了員警失職外，難道沒有其他影響嗎？是否檢調也該調查有無包庇行為？而所有秘密也跟著他的消失一起被關進潘朵拉的盒子裡。

要處理網路謠言？可以，但是有很多方法，絕對不是修法罰散播謠言者這麼簡單，什麼叫做「謠言」？對政府不利就叫謠言？政府不敢承認的「真相」是不是也叫謠言？如果真是如此，民進黨跟他們所仇視的國民黨威權時代，以及他們唾棄的中共政權，又有何不一樣？當民進黨習慣以謠言來駁斥他人指控時，就已經沒資格指控其他人說的話叫「謠言」了。

(中時 )