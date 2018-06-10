宗教融合 大愛團結！印尼近2千位各界人士出席佛教衛塞節活動

6月4日印尼舉辦全國佛教衛塞節活動，近2千位印尼各界人士包含前總統、前副總統、政府代表、各宗教界領袖等，前往慈濟印尼靜思堂參與活動。（圖／慈濟印尼分會提供）

友善列印
中時
印尼第5任總統梅嘉瓦蒂（前排中）、第6任副總統蘇德利斯諾（前排左一）、人力資源發展與文化統籌部長布安馬哈拉妮（前排右2）、佛教組織代表協會負責人阿立福（前排右1）等各界人士出席印尼衛塞節活動。（圖／慈濟印尼分會提供）
長期與慈濟互動的回教努魯亞伊曼習經院的學生們，結合慈濟志工、大愛學校老師帶來〈一家人〉手語表演。（圖／慈濟印尼分會提供）
當地殘疾兒童組織獻出歌舞，傳遞包容與關愛的價值。（圖／慈濟印尼分會提供）
活動莊嚴和諧，圍繞著宗教融合、大愛團結，全體一起祈禱，虔誠祈福世界平安、天下無災難。（圖／慈濟印尼分會提供）
慈濟印尼分會與擁有9千多萬位會員的回教組織伊斯蘭教士聯合會簽署合作備忘錄，期望未來透過跨宗教的合作，在當地進行援助與發展，前排左為伊斯蘭教士聯合會主席沙伊德。（圖／慈濟印尼分會提供）

6月4日印尼舉辦全國佛教衛塞節活動，近2千位印尼各界人士包含前總統、前副總統、政府代表、各宗教界領袖等，前往慈濟印尼靜思堂參與活動。整場活動莊嚴和諧，圍繞著宗教融合、大愛團結，全體一起祈禱，虔誠祈福世界平安、天下無災難。

為紀念佛教創始人釋迦牟尼佛，亞洲部分國家訂定衛塞節為國定節日，其中包含最多穆斯林的國家─印尼。值此佛教界盛事，印尼政府肯定慈濟長期做的是超越宗教、種族，故選定慈濟印尼靜思堂為主辦場地，主要目的為「祈福國泰民安，用大愛宗教團結」。

6月4日下午各政界、宗教界領袖與信徒，共近2千多人來到印尼靜思堂，參加印尼政府舉辦的全國佛教衛塞節活動，由長期與慈濟互動的回教努魯亞伊曼習經院的學生們，結合慈濟志工、大愛學校老師帶來〈一家人〉手語表演；另外由當地殘疾兒童組織獻出歌舞，傳遞包容與關愛的價值。

印尼人力資源發展與文化統籌部長布安馬哈拉妮（Puan Maharani）代表總統致詞，呼籲團結一致、互相扶持，才能把我們的愛心分享給有需要的人。布安馬哈拉妮表示，宗教之間互相包容非常重要，我們在衛塞節相聚，應該要把握機會再度燃起跨宗教、種族互相扶持的精神。

印尼第5任總統梅嘉瓦蒂（Megawati Sukarnoputri）曾出席2013年慈濟大愛村啟用，6月4日來到位於印尼靜思堂的衛塞節活動，梅嘉瓦蒂表示，從2013年起，看到慈濟志工無私的付出，對於慈濟幫助很多需要的人，感到非常的敬佩。

現場共有121位法師出席，世界僧伽會副會長班納法師（Sri Pannavaro）表示，大家在衛塞節能在此共襄盛舉是無比殊勝的緣分，以誠相待，大愛不只是要互相尊重，也要互相包容。佛教組織代表協會（PERMABUDHI）負責人阿立福（Arief Harsono）表示，許多佛教組織有舉辦慈善活動、設立學校等，如果可以互相合作，相信效果會更好。

除了慶賀衛塞節，慈濟印尼分會與擁有9千多萬位會員的回教組織伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）簽署合作備忘錄，期望未來透過跨宗教的合作，在當地進行慈善、醫療、教育、環保等援助與發展。伊斯蘭教士聯合會主席沙伊德（Said Aqil Siroj）表示，印尼的多元文化無法由一個團體解決社會的問題，所以必須互相合作。

慈濟基金會表示，「宗教」是教導人生的宗旨，也能引導人們正確的生活方向，不同的宗教都有相同的「大愛」理念。

(中時 )

腸病毒發威 高市首爆產後護理之… 管中閔出席財金系畢典 8字箴言送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。