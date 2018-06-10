妙禪神蹟再現！ 醫師宣告不治病患也能救活

2018年06月10日 15:34 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「妙禪神蹟」再度發威？一名批踢踢(PTT)網友發文表示，他看到一個超厲害的妙禪神蹟，一名妙禪弟子分享師父把一位被醫生宣判不治，要送回家往生的人救活了。不過對於這項神蹟PTT上的網友卻反諷「妙禪乾脆出來酸宗統(選總統)拉，得票率絕對超過90%」。

這名網友在PTT上表示，妙禪大成就醫師真的好厲害啊，已經被醫生判定要帶回家往生的人，就在師父到醫院加護病房治療過後，這位病人就在兩周後復活了。就在妙禪加持過後，還對病患家屬開示「醫生的鑑定報告參考就好，因為(妙禪的加持)作用還沒發聖，等明天檢驗結果出來就知道了」。最後原PO還提到妙禪竟然厲害到搶先在檢驗報告之前告知療效結果。

結果網友看完這個妙禪神蹟後反問，民進黨不是想抓製造謠言的人，妙禪那邊一堆神蹟謠言，但沒有一個是真的，還直接無視台灣的藥事法，要闢謠為什麼不先抓妙禪師父？

底下網友看完紛紛狂酸「你慧根不夠 才看不到神蹟 那是你的問題」、「後不要再說 Oh, my gesus. 該改成oh, my seafood」、「妙粉一堆病 整天需要妙禪治療」、「妙禪乾脆出來酸宗統啦，得票率絕對超過90%」、「政府不是說要闢謠 怎不去抓這個? 只想抓網路?」。

(中時電子報)