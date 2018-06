妙禪神蹟再現！ 醫師宣告不治病患也能救活

2018年06月10日 15:34 中時電子報 余弦妙 /綜合報導 /綜合報導

「妙禪神蹟」再度發威?一名批踢踢(PTT)網友發文表示,他看到一個超厲害的妙禪神蹟,一名妙禪弟子分享師父把一位被醫生宣判不治,要送回家往生的人救活了。不過對於這項神蹟PTT上的網友卻反諷「妙禪乾脆出來酸宗統(選總統)拉,得票率絕對超過90%」。

這名網友在PTT上表示,妙禪大成就醫師真的好厲害啊,已經被醫生判定要帶回家往生的人,就在師父到醫院加護病房治療過後,這位病人就在兩周後復活了。就在妙禪加持過後,還對病患家屬開示「醫生的鑑定報告參考就好,因為(妙禪的加持)作用還沒發聖,等明天檢驗結果出來就知道了」。最後原PO還提到妙禪竟然厲害到搶先在檢驗報告之前告知療效結果。

結果網友看完這個妙禪神蹟後反問,民進黨不是想抓製造謠言的人,妙禪那邊一堆神蹟謠言,但沒有一個是真的,還直接無視台灣的藥事法,要闢謠為什麼不先抓妙禪師父?

底下網友看完紛紛狂酸「你慧根不夠 才看不到神蹟 那是你的問題」、「後不要再說 Oh, my gesus. 該改成oh, my seafood」、「妙粉一堆病 整天需要妙禪治療」、「妙禪乾脆出來酸宗統啦,得票率絕對超過90%」、「政府不是說要闢謠 怎不去抓這個? 只想抓網路?」。

(中時電子報)