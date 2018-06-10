演唱會熱鬧登場!蔡衍明愛心基金會向竹縣志工致敬

2018年06月10日 15:41 中時 徐養齡

現場觀眾聽得如癡如醉。（徐養齡攝）

現場觀眾聽得如癡如醉。（徐養齡攝）

吸引爆滿人潮參加。（徐養齡攝）

新竹縣社會處長李國祿（右）致贈竹縣好禮，感謝蔡衍明愛心基金會的慰勞志工，由該會主任周哲仁（左）代表受贈。（徐養齡攝）

小胖老師袁惟仁。（徐養齡攝）

郭婷筠。（徐養齡攝）

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視舉辦的公益演唱會列車，10日駛抵新竹縣文化局演藝廳，安排知名歌手帶來經典歌曲，向勞苦功高的竹縣志工們致敬，大批鐵粉如影隨形，演唱會氣氛熱烈、溫馨。

「今天我顧人、明天人顧我！」蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會除了藉演唱會慰勞長期服務社會的志工們外，更期望傳遞社會服務的理念，無論是多金的企業主或市井小民、青年學子，都能加入志工行列，跟著旺旺將愛傳遞到全台各角落。

公益演唱會星光熠熠，由搞笑藝人馬國畢擔綱主持，參加演出歌手有金曲最佳二重唱組合南方二重唱、魯冰花曾淑勤、2018金曲獎入圍歌手林喬安、張涵雅、金牌製作人小胖老師袁惟仁、明日之星黑色旋風郭婷筠，帶來膾炙人口的22首經典老歌。

這場動人的演唱會在縣府全力配合下，邀請800位志工參加，現場另開放300位民眾席次，也迅速被「秒殺」，蔡衍明愛心基金會主任周哲仁、縣長夫人古素珍、秘書長蔡榮光、縣議員林思銘、陳栢維、賴江海、社會處長李國祿、文化局長張宜真等到場欣賞，與現場爆滿的觀眾沉醉在浪漫的音樂世界。

(中時 )