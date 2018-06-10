未婚聯誼勇闖幸福！「情定草原愛情冒險大作戰」

2018年06月10日 15:43 中時 葉書宏

新北市政府民政局今（10日）在金山青年活動中心舉辦107年第二場未婚聯誼活動，邀請80位單身男女大玩「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等草原冒險遊戲。（葉書宏翻攝）

新北市政府民政局今（10日）在金山青年活動中心舉辦107年第二場未婚聯誼活動，邀請80位單身男女大玩「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等草原冒險遊戲。（葉書宏翻攝）

新北市政府民政局今（10日）在金山青年活動中心舉辦107年第二場未婚聯誼活動，邀請80位單身男女大玩「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等草原冒險遊戲，讓參加男女在緊張刺激的遊戲中，體認互相信任及合作的重要，進而找到人生另一半。適逢端午前夕，參加男女也手做香包送給心儀對象，提前度過浪漫佳節。

離地面50公分的「走繩」、「雙索」、「蔓藤路」等遊戲，參加者需腳踩一條水平繩索，手扶著夥伴，闖過各項關卡走到終點。雖然只是低空冒險，許多女孩子第一次嘗試，一開始還是很害怕，但在扶著男伴的手踏出第一步，及夥伴們的加油打氣下越走越順，也讓彼此從陌生到熟悉，感情逐漸萌發新芽。

家住板橋的林小姐說，從以前讀書到現在的工作環境都非常單純，不易認識異性朋友，也無認識朋友的管道，透過新北市LINE得知民政局的未婚聯誼活動，趕緊和妹妹揪伴報名參加；另一位李小姐以前雖參加過坊間的聯誼活動，都希望落空，這次在媽媽鼓勵下參加，也和妹妹一起報名，2對姐妹都很期待能找到心儀對象。

在土城的中醫師徐先生則說，雖然中醫師的職業看似很容易找到對象，但工作不是朝九晚五，忙碌的看診阻礙了尋找另一半的機會，趁著休假參加聯誼，除了希望能找到命中註定的那一半，也以本身專長分享許多舒緩一般痠痛及肩頸痠痛的妙方，吸引現場許多女性目光。

民政局戶政科長顏耀明表示，民政局平均每2個月辦理一次未婚聯誼，想要報名參加活動的市民朋友可以隨時注意民政局網站公告。另外，參加活動配對成功的民眾都可以獲得「愛的電影票」，可以一起看電影延續心動的感覺。

(中時 )