吳鎮宇、張智霖聯手追案 懷疑佘詩曼「洩密」

2018年06月10日 15:51 中時 潘鈺楨

張智霖。（龍祥提供）

佘詩曼透露演出此片太入戲。（龍祥提供）

由香港驚悚片名導邱禮濤執導的驚悚動作大片《洩密者們》，雲集金馬影帝吳鎮宇、香港金像獎影帝鄭則士、港劇天王張智霖、雙料視后佘詩曼等實力派卡司。故事緊扣全球傳染疾病議題，吳鎮宇一改以往形象，頂著一頭亂髮出現，飾演表面浪蕩不羈，內心卻正義感十足的警察，與香港巨星張智霖睽違三年再度大銀幕交鋒。

歷經上個月的麻疹疫情與流感風暴，傳染疾病是近年台灣與全球都關注的議題。《洩密者們》中人人口罩不離身、對感染者避之唯恐不及的場景，正如同世界各地真實寫照。張智霖、吳鎮宇和佘詩曼在片中組成黃金三角，為找出真相，不惜賭上事業與性命。佘詩曼更曾因太入戲而變得神經質，經過多次在醫院拍攝後忍不住表示：「以後一定要加倍注重身體保養！」

在《洩密者們》新釋出的預告中，由一場從馬來西亞引爆的變種病毒掀起災難序幕，感染者全身抽蓄、無預警倒地，引爆全球恐慌。然而隨之而來卻是一連串駭人的謀殺事件，以及一群自稱「洩密者」的神秘組織，大動作向媒體揭發黑暗陰謀。預告片中，詭譎的氣氛在疾病發作與死亡場景中被渲染開來，緊接著，大量大樓爆破、血腥槍戰與飛車追逐，又令人血液沸騰，一場峰迴路轉的真相解追緝就此展開。

《洩密者們》故事描述在一場新型病毒毒危機之中，一名追蹤疫情的記者與全國最大藥廠創辦人雙雙自殺身亡，警察王大偉（吳鎮宇飾）懷疑事有蹊翹，因而與另一名員警李永勤（張智霖 飾）共同展開調查。過程中，他們收到一支內含洩密檔案的USB，直指疫情擴散與缺藥恐慌，均是藥廠做生意的不良手段。他們循線追蹤到另外一名新聞記者阮嘉嵐（佘詩曼 飾），認定她可能與洩密者有所聯繫，於是前往洩密者會面地點，在一場生死搏鬥後，真相呼之欲出。電影將於6月29日全台上映。

(中時 )