恐怖片錄到「其他聲音」？ 看《宿怨》心跳飆到164

女主角東妮克莉蒂飾演著魔母親。（傳影提供）

友善列印
中時
童星米莉夏普洛飾演古怪可怕的小女兒。（傳影提供）

恐怖電影《宿怨》到底有多恐怖？日前美國片商針對11家戲院20位隨機觀眾以Apple watch記錄下觀看《宿怨》兩小時內的心跳變化，一般人靜止時心跳約為60-100bpm，然而由圖表可看出觀眾大部分時間都遠遠超過頂標，更在重點情節處狂升至130以上，心跳足足加快一倍，來到「讓人終生創傷」的恐怖結局時更直飆164，坐著看電影竟然還比正常25歲成人的運動最大心跳率155還激烈。

然而導演亞瑞阿斯特對於造成觀眾恐慌晚上睡不著一點也不感到抱歉：「我希望觀眾在戲院觀賞《宿怨》時，就像去教堂參加喪禮發生大火，沒有人能逃出鎖死的門一樣絕望！」

「新世代鬼王」亞瑞阿斯特以處女作《宿怨》爆紅全球，首映後馬上成為好萊塢大咖片商爭先恐後合作的新銳導演，他卻霸氣拒絕大資金投入，堅持拍自己的電影！近年許多大製作公司如漫威、DC等都開始積極挖角從獨立影展發跡的傑出導演，《宿怨》曲折離奇的情節發展和讓人終生創傷的恐懼刷出恐怖電影新高度，不只獲得空前盛讚，導演亞瑞阿斯特也因此受到矚目，獲得多部賣座續集電影的邀約，然而他卻拒絕這麼快就被定型：「收到這些大製作的邀請很酷，我非常榮幸！但我目前還沒有興趣，我還有很多其他想說的故事。」

《宿怨》光是預告就充滿如人體自燃、怪妹妹養整盒斷頭動物、哥哥的鏡面倒影在對自己笑等詭異鏡頭。更讓人發毛的是在電影預告中，當這一家被詛咒的房子從白天切換成晚上時，屋外暗處竟然站有密密麻麻的裸體男女，讓人分不清楚到底是活人還是索命怨鬼。也有人指出眾多媽媽呼叫陰森女兒查莉的聲音中，最後一聲「查莉」特別低沉，與演員東妮克莉蒂的聲音完全不一樣，且氣若游絲不像預告裡的任何一個角色，查莉聽到以後立刻回頭，懷疑是不是已故阿嬤的聲音，還是不小心引鬼入室錄到「其他聲音」，讓人聽了頭皮發麻。

故事敘述自從葛瑞翰家族的大家長艾倫夫人過世後，女兒安妮一肩負起母親身後和照顧家人的重擔。雖然母親已入土，安妮卻還是時常感受到母親揮之不去的存在，同時，不能解釋的異象接二連三發生在葛瑞翰家族身上。為了讓母親安息，女兒安妮決定求助於母親身前的好友靈媒。隨著逐漸挖掘的真相，他們對自己身世的認知也越來越崩解，安妮試圖帶著孩子逃脫家族的險惡宿命。驅魔儀式即將開始，他們不知道的是，註定要代代相傳的詛咒必須有人繼承。電影將於6月15日在台上映。

(中時 )

吳鎮宇、張智霖聯手追案 懷疑佘… 醉後續攤出大事 「他」視力離奇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。