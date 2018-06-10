恐怖片錄到「其他聲音」？ 看《宿怨》心跳飆到164

2018年06月10日 15:52 中時 潘鈺楨

童星米莉夏普洛飾演古怪可怕的小女兒。（傳影提供）

恐怖電影《宿怨》到底有多恐怖？日前美國片商針對11家戲院20位隨機觀眾以Apple watch記錄下觀看《宿怨》兩小時內的心跳變化，一般人靜止時心跳約為60-100bpm，然而由圖表可看出觀眾大部分時間都遠遠超過頂標，更在重點情節處狂升至130以上，心跳足足加快一倍，來到「讓人終生創傷」的恐怖結局時更直飆164，坐著看電影竟然還比正常25歲成人的運動最大心跳率155還激烈。

然而導演亞瑞阿斯特對於造成觀眾恐慌晚上睡不著一點也不感到抱歉：「我希望觀眾在戲院觀賞《宿怨》時，就像去教堂參加喪禮發生大火，沒有人能逃出鎖死的門一樣絕望！」

「新世代鬼王」亞瑞阿斯特以處女作《宿怨》爆紅全球，首映後馬上成為好萊塢大咖片商爭先恐後合作的新銳導演，他卻霸氣拒絕大資金投入，堅持拍自己的電影！近年許多大製作公司如漫威、DC等都開始積極挖角從獨立影展發跡的傑出導演，《宿怨》曲折離奇的情節發展和讓人終生創傷的恐懼刷出恐怖電影新高度，不只獲得空前盛讚，導演亞瑞阿斯特也因此受到矚目，獲得多部賣座續集電影的邀約，然而他卻拒絕這麼快就被定型：「收到這些大製作的邀請很酷，我非常榮幸！但我目前還沒有興趣，我還有很多其他想說的故事。」

《宿怨》光是預告就充滿如人體自燃、怪妹妹養整盒斷頭動物、哥哥的鏡面倒影在對自己笑等詭異鏡頭。更讓人發毛的是在電影預告中，當這一家被詛咒的房子從白天切換成晚上時，屋外暗處竟然站有密密麻麻的裸體男女，讓人分不清楚到底是活人還是索命怨鬼。也有人指出眾多媽媽呼叫陰森女兒查莉的聲音中，最後一聲「查莉」特別低沉，與演員東妮克莉蒂的聲音完全不一樣，且氣若游絲不像預告裡的任何一個角色，查莉聽到以後立刻回頭，懷疑是不是已故阿嬤的聲音，還是不小心引鬼入室錄到「其他聲音」，讓人聽了頭皮發麻。

故事敘述自從葛瑞翰家族的大家長艾倫夫人過世後，女兒安妮一肩負起母親身後和照顧家人的重擔。雖然母親已入土，安妮卻還是時常感受到母親揮之不去的存在，同時，不能解釋的異象接二連三發生在葛瑞翰家族身上。為了讓母親安息，女兒安妮決定求助於母親身前的好友靈媒。隨著逐漸挖掘的真相，他們對自己身世的認知也越來越崩解，安妮試圖帶著孩子逃脫家族的險惡宿命。驅魔儀式即將開始，他們不知道的是，註定要代代相傳的詛咒必須有人繼承。電影將於6月15日在台上映。

(中時 )