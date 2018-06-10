「川金會」媒體中心啟用　資料包充滿了川普和金正恩元素

新加坡為國際記者提供的禮物袋裡，包括印有川普肖像的扇子。（孫昌國攝）

友善列印
中時
新加坡為國際記者提供的禮物袋裡，包括印有金正恩肖像的扇子。（孫昌國攝）

據《香港01》新聞網報導，距離美朝首腦峰會（川金會）舉行尚餘兩天，新加坡為「川金會」而設的國際媒體中心10日早上10時啟用。大會為方便記者工作，媒體中心設施齊備，連展銷伴手禮的專區都有。主辦單位送予他們的媒體資料包中不僅附有設計精美的筆記本，還有印上川普和金正恩肖像的扇子。

「川金會」媒體中心早上10時啟用，一直連作至13日晚上10時，並會24小時開放。第一批外國媒體人員早上10時進入國際媒體中心，開始登記領取記者證。

新加坡通訊及新聞部長易華仁說，是日啟用的國際媒體中心已準備就緒，將為記者提供最佳工作環境。進駐中心的人當中，外國媒體占八成，他們來自大陸、日本、南韓、美國及歐洲等地，並包括平面、電視和新媒體等各領域的記者。

媒體中心設有4個媒體工作區，合計可容納2000多名記者。大樓內設有新聞發布廳、休息區、採訪區，以及用餐區。主單位也安排接駁巴士，接載記者往返媒體中心及「川金會」會場聖淘沙直播地點。

當局為推廣新加坡飲食以及創作文化，當局還在媒體中心三樓特設「心想獅城專區」，展出該國設計師創作的服裝、藝術品以及美容產品等。沒時間外出買伴手禮的記者，也可在專區買到海南雞飯烹調配套、咖椰（kaya）、薑茶等本地美食產品。

(中時 )

陸美貿易摩擦之際　普丁訪陸盼漁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。