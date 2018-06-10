「川金會」媒體中心啟用　資料包充滿了川普和金正恩元素

2018年06月10日 16:01 中時 王嘉源

新加坡為國際記者提供的禮物袋裡，包括印有金正恩肖像的扇子。（孫昌國攝）

據《香港01》新聞網報導，距離美朝首腦峰會（川金會）舉行尚餘兩天，新加坡為「川金會」而設的國際媒體中心10日早上10時啟用。大會為方便記者工作，媒體中心設施齊備，連展銷伴手禮的專區都有。主辦單位送予他們的媒體資料包中不僅附有設計精美的筆記本，還有印上川普和金正恩肖像的扇子。

「川金會」媒體中心早上10時啟用，一直連作至13日晚上10時，並會24小時開放。第一批外國媒體人員早上10時進入國際媒體中心，開始登記領取記者證。

新加坡通訊及新聞部長易華仁說，是日啟用的國際媒體中心已準備就緒，將為記者提供最佳工作環境。進駐中心的人當中，外國媒體占八成，他們來自大陸、日本、南韓、美國及歐洲等地，並包括平面、電視和新媒體等各領域的記者。

媒體中心設有4個媒體工作區，合計可容納2000多名記者。大樓內設有新聞發布廳、休息區、採訪區，以及用餐區。主單位也安排接駁巴士，接載記者往返媒體中心及「川金會」會場聖淘沙直播地點。

當局為推廣新加坡飲食以及創作文化，當局還在媒體中心三樓特設「心想獅城專區」，展出該國設計師創作的服裝、藝術品以及美容產品等。沒時間外出買伴手禮的記者，也可在專區買到海南雞飯烹調配套、咖椰（kaya）、薑茶等本地美食產品。

(中時 )