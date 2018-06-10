日租套房年搶300億市場 上百名旅館業者12日北上抗議

2018年06月10日 16:28 中時 盧金足

台中市府強調，針對日租套房累犯祭出鐵腕，執行斷水斷電。（盧金足翻攝）

日租套房藉「套房出租」、「民宿」之名，衝擊合法旅館業者生意，全台上百名旅館業者12日將聚集台北火車站，抗議每年被搶300億營業額，要求交通部觀光局趕快提出對策。台中市旅館公會理事長鄭生昌也向中央喊話，觀光局應積極修法，溯源管理，強制要求所有網路訂房平台將非法日租全部下架，而非只是消極委由人力不足的地方政府取締，造成無法可管及績效不彰的窘境。

對此，台中市府表示，日租套房多集中逢甲商圈及一中街商圈周邊，為維護民眾全安，市府加強稽查，自2015年至2017年底止，計稽查日租套房568家次，查獲違法經營事證169件、違法刊登旅宿廣告63件，均依發展觀光條例裁罰及勒令歇業。

市府也針對日租套房累犯祭出鐵腕，執行斷水斷電，凡同一經營者於同一地點經營日租套房被查獲並裁處2次者，除依規裁處罰鍰外，並強制執行斷水斷電處分，為維護旅宿安全及旅客權益，全力掃蕩日租套房等非法旅宿，呼籲民眾慎選經政府機關核發旅館業或民宿登記證之合法業者。

自由行旅遊住宿商機大，全台日租套房猖獗，鄭生昌強調，非法日租接待每年來台千萬旅客數近25％比例，全年約占300億的營業額生意，台中市的非法日租粗估占總房間數30％。

此外，非法日租往往流於毒品、色情、刑事案件的死角，也因沒有嚴格的消防等公共安全要求，更對旅客產生生命的危害，加上逃漏稅等狀況，對合法的旅館業者經營造成重大威脅。

旅館業者以鄰近國家觀光管理經驗指出，旅館房間數尚且供不應求的日本，新民宿法規《民泊法》將於6月15日上路，Airbnb大規模將未獲經營許可的80％日本民宿下架；香港《旅館業條例》重懲非法經營非法日租的房東。

「房間數供過於求的台灣，交通部觀光局卻針對境外電商無法可管」，旅館業者抨擊，中央只要求地方觀光局取締，地方雖全力配合，但非法日租業者成長太快，地方人力不足，如無回到源頭管理，仍會變成無法落實全面取締的窘境。

鄭生昌呼籲，唯有溯源管理，修法要求平台下架，強制要求OTA（online travel agent網路訂房平台）平台業者將非法日租全部下架，解決非法日租問題，修法前，交通部觀光局應先以行政命令解釋，協調NCC執行即可強力令其下架，讓非法業者無法攬客。

「政府拿出反日租的決心！」鄭生昌也憂心，現在旅宿業太飽和，有的飯店吹熄燈號，還有很多飯店陸續要開幕，市場競爭加上非法日租套房瓜分市場，旅宿業愈來愈難經營，政府應盡速透過修法，增訂發展觀光條例55條之一第二項，未依本條例領取執照或營業登記證以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等媒體業者，散佈、播送或刊登營業訊息者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰，未改善得連續處罰。

(中時 )