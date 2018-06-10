淡水周末飄粽香 3000肉粽送愛弱勢

2018年06月10日 16:07 中時 譚宇哲

端午節將至，新北市淡水弱勢關懷協會10日在淡水捷運站前舉辦「慶端午送愛心」活動，邀請淡水區獨居老人、身心障礙、單親、低收入戶等超過500戶弱勢民眾參與，現場贈送日用品、白米、肉粽及發放賑濟金，讓周末的淡水飄散濃濃粽香與人情味。

協辦活動的新北市議員蔡錦賢表示，「慶端午送愛心」活動已舉辦11年，希望除了日常的探訪照顧外，能在傳統節日前夕帶給弱勢民眾更多的溫暖，今年共送出3000多顆應景肉粽，還有各式民生物資，每位弱勢民眾也當場發放1000元救濟金。

新北市副市長李四川出席活動時表示，感謝協會成員從成立至今，每年發揮愛心不落人後，定時在春節、端午節及中秋節舉辦關懷弱勢相關活動，在推動公益方面付出許多辛勞及努力，充分發揮愛心，造福弱勢族群。

活動除了讓大家齊聚一堂、相互慶賀，也希望達到拋磚引玉的效果，讓更多的大愛在社會中傳播下去，讓弱勢族群能獲得照顧及服務，感受節慶熱鬧溫暖的氣氛。

新北市社會局長張錦麗說，除了政府所提供的社會福利資源，社會上仍有許多民間團體也充分發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，讓有需求的民眾能及時獲得照顧與服務，期盼這樣的愛心善心能夠一直持續下去，讓更多弱勢群眾獲得照顧及關懷。

(中時 )