借屍還魂60載 吳林罔腰、朱秀華今起黃泉路上分道揚鑣

2018年06月10日 16:23 中時 許素惠

借屍還魂兩位女主角吳林罔腰（朱秀華）告別式上的牌位，分別將兩人神主牌置於蓮花座上，前面是吳林罔腰，後面是朱秀華。（許素惠攝）

借屍還魂兩位女主角吳林罔腰（朱秀華）的墳墓葬的是吳林罔腰的遺體，所以墓碑上刻的是吳林罔腰。（許素惠攝）

家屬將朱秀華神主牌供奉在佛堂。（許素惠攝）

家屬將朱秀華神主牌移請供奉在佛堂。（許素惠攝）

60年前轟動社會的借屍還魂女主角雲林縣麥寮鄉民吳林罔腰（朱秀華），5月23日壽終正寢，上午告別式完後，吳林罔腰遺體入葬麥寮公墓，家屬並將兩人靈位分別供奉，吳林罔腰供奉在家中，而而朱秀華靈位則入祠在麥寮的成德堂。

據傳，朱秀華1958年因八二三炮戰，從金門逃難到台灣，雖逃過難，卻在上岸雲林沿岸時，慘遭漁民殺人劫財。朱認為自己陽壽未盡，狀告台西安西府3位王爺，3王爺請示地藏王菩薩，隔年讓朱秀華靈魂入主吳林罔腰肉身，傳奇經歷被搬上大螢幕。

吳林罔腰侄女81歲的吳蜜桂說，當時四嬸（指吳林罔腰）常生病，身體虛弱昏昏沈沈，朱秀華魂魄跟著四叔回來附在四嬸身上，當四嬸醒來後，全完不認得家人，還稱自己是朱秀華，家住金門，原本不識字，也變成識字，令大家驚訝。

為了告慰吳林罔腰及朱秀華兩亡靈，告別式上的神主牌特地做了兩個，大的是吳林罔腰置於正前，小的是朱秀華放背後，隨後家屬把吳林罔腰牌位請回家祭祀，而朱秀華則奉祀在麥寮公墓對面的成德堂。

此外，棺木要下葬公墓時，禮儀人員召喚兩亡魂一往西方極樂世界，一往生投胎，也與一般葬禮有別，墓碑刻的是吳林罔腰。

吳林罔腰（朱秀華）生前擔任住持的麥寮鎮東宮主委楊銘南有意打造她的金身入廟供奉，但還需經委員會討論及同意。

(中時 )