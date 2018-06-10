陸美貿易摩擦之際　普丁訪陸盼漁翁得利

2018年06月10日 17:25 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音中文網9日指出，中國大陸借助俄羅斯總統普丁這次訪陸，有意討好俄羅斯；而俄羅斯則想利用陸美貿易摩擦，試圖向大陸出口更多穀物，但俄羅斯也擔心大陸未來從美國進口更多石油和天然氣，將威脅和打亂俄羅斯對陸能源戰略。俄陸兩國還決定在北極開發領域加強合作。

俄羅斯總統普丁這次訪陸，一個關鍵看點是雙方在核能領域簽署了一攬子文件。俄羅斯核能領域領導人說，俄羅斯這次從大陸所獲得的合同訂單，金額至少在50億美元以上。一些俄羅斯媒體則認為，雙方在核能建設領域簽署了歷史性協議。

雙方所簽署的這些文件涉及俄羅斯興建江蘇田灣核電站的第7和第8號機組，以及遼寧葫蘆島市徐大堡核電站的第3和第4號機組。徐大堡核電站的第1和第2號機組由美國的西屋公司興建，西屋公司原本期望獲得徐大堡核電站所有其餘機組的合同訂單，但隨著國際形勢和陸美關係的變化，大陸把徐大堡核電站的第3和第4號機組建設訂單轉交給俄羅斯，而不是美國。同一個核電站的機組分別來自美國和俄羅斯，由不同國家興建，在核能建設史也是首次出現。

兩國領導人這次都宣稱，雙方關係已經達到了陸俄400多年關係史上的最高點。遼寧葫蘆島市是大陸核潛艦建造基地。葫蘆島造船廠當年由蘇聯援建，曾是上個世紀50年代時蘇聯對陸重點援建項目之一。俄羅斯這次擠走美國，參與葫蘆島徐大堡核電站新機組建設，更象徵著蘇俄對大陸的影響持續至今。

俄羅斯在上個世紀90年代開始為大陸興建江蘇田灣核電站。田灣核電站的第1和第2號機組目前已經投入商業運行，其他機組正在建設之中。正是來自大陸田灣核電站，以及伊朗布舍爾核電站的建設訂單，幫助了俄羅斯的核能領域在蘇聯解體後維持生存，同時保留住了人才和相關科技。

據美國之音報導，幫助大陸設計興建田灣核電站的一些俄羅斯核能專家說，今天的大陸經濟要求核電站擁有更大功率，俄羅斯核能技術為此日益感到力不從心。另一方面，最近10多年來，大陸本土核能科技發展迅速，在國際核能市場，俄羅斯面臨大陸的競爭和挑戰。分析人士說，在這一背景下，大陸繼續把核電站建設訂單轉交給俄羅斯，可被視為大陸有意討好俄羅斯的一項政治性舉動。

但與90年代時俄羅斯全部承攬田灣核電站的第1和第2號機組建設不同，大陸與俄羅斯這次所簽署的新核電站機組建設文件中，許多設備、以及施工和服務都由陸方負責，俄羅斯核能領域人士說，這可能導致俄羅斯的利潤有所下降。但另一方面，俄羅斯目前在國外興建核電站的資金來源，通常都是俄羅斯政府為別國所提供的貸款，而這次是大陸直接下單訂貨，俄羅斯核能企業因此能直接獲得大陸的資金。

美國之音指出，俄羅斯的石油和天然氣巨頭同樣在大陸賺得盆滿缽滿。俄羅斯目前已擠掉沙烏地阿拉伯成為大陸市場最大的外國原油供應商。俄羅斯擅長把能源作為地緣外交武器，俄羅斯目前正在考慮制定規模更大的對陸能源戰略。但俄羅斯擔心，大陸未來可能大規模進口美國的石油和天然氣，從而將影響和挑戰俄羅斯在大陸的能源利益。一些俄羅斯的大陸問題分析人士說，美國很快將超過俄羅斯和沙烏地阿拉伯成為世界最大產油國。普丁需要從習近平那裏打探了解，在未來進口美國能源方面大陸的戰略。

另外，普丁更想知道陸美貿易較量的其他一些內情，因為俄羅斯正躍躍欲試等待機會，一旦大陸開始對美國農產品加增關稅，俄羅斯會更大規模地向大陸出口糧食和穀物。因此，除了正式和公開的官方活動外，與習近平的私下接觸和互動，被認為是普丁這次訪陸活動的重中之重。

在北極地區國家中，俄羅斯最防備大陸。俄羅斯已控制了北極航道沿線的重要基礎設施，但同時也宣稱歡迎大陸使用北極航道。俄羅斯期望利用大陸對北極的欲望和興趣，吸引大陸投資改造老舊落後的北極地區和北極航道的基礎設施。

普丁這次訪陸時，提到了雙方將進一步加強在北極開發和使用北極航道方面的合作。雙方這次在北京特別討論了向大陸出售俄羅斯北極商船隊的部分股權。這家商船隊全部由俄羅斯國家控股，業務主要涉及在北極地區從事貨物特別是石油等能源的運輸。但隨同普丁訪陸的俄羅斯經濟部長表示，雙方在雙關問題上未能取得突破。

美國之音報導說，雙方這次還特別提到在兩國貿易中減少使用美元，更多使用本國貨幣結算。但一些俄羅斯金融和經濟界人士說，雖然在兩國貿易中使用本國貨幣結算的規模越來越大，但在結算過程中卻更多使用人民幣，因此，俄羅斯不滿人民幣擠走盧布，使俄羅斯無利可圖。

兩國的聯合聲明提到雙方將加強和深化在所有領域的合作，包括加強兩國軍隊，以及在軍火貿易領域的合作。俄羅斯主管國防工業和軍售領域的官員這次也隨同普丁訪陸，顯示雙方可能在醞釀新一筆軍火交易。

美國之音還指出，大陸參與興建從莫斯科到喀山的高速鐵路項目幾年前被經常提到，俄羅斯甚至曾計劃在馬上將開始的2018世界盃足球賽前讓高鐵通車，但這一項目現在已很少被提起，迄今懸而未決。大陸這次特別向普丁展示了高鐵技術，習近平與普丁一同乘坐高鐵從北京抵達天津，或許能推動這一項目。

時事評論人士尼科里斯基說，每次兩國領導人會晤時都很會營造氣氛，但如果涉及到大陸在俄羅斯的一些項目，都離不開向俄羅斯官員行賄，高鐵項目更不例外，腐敗不但使莫斯科-喀山高鐵項目至今不能開工，更使項目預算不斷增加。尼科里斯基：「中國兩年前曾承諾根據雙方協議對這一項目投資1千億盧布，一年前中國已把這一數字提升到了4千億盧布，但這一項目仍未開工，我看到的一些報導都說，妨礙中國啟動項目的因素就是賄賂和腐敗。」

除了大批俄羅斯政府高官這次隨同普丁訪陸外，遭美國和歐洲列入制裁黑名單，被許多西方國家禁止入境的親克里姆林宮財閥季姆琴科和傑里帕斯卡等人，這次也作為代表團成員訪陸。美國的最新制裁使鋁業大王傑里帕斯卡旗下企業陷入困境，傑里帕斯卡這次隨普丁訪陸試圖尋求向大陸市場推銷俄羅斯鋁材。

(中時 )