王建民任富邦客座投教 郭泓志：要沒球衣穿了

王建民到富邦當二軍客座投手教練，郭泓志樂見其成。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

富邦悍將今(10日)宣布，找來「台灣之光」王建民助拳，擔任為期20天的二軍客座投手教練，同是旅外球員出身、現效力富邦的郭泓志聽到這消息，很開心王建民的到來，打趣的說，「要讓出40號球衣了，怕他會要。」

陳金鋒促成 王建民將任富邦二軍客座投教

王建民2016年離開皇家後，至今未再於大聯盟投手丘現身；即便沒表明退休，但他今年3月時，就曾現身洋基小聯盟基地當客座教練，學習如何執教。這次富邦靠副領隊陳金鋒牽線，促成王建民的加入；照目前球團的安排，王建民主要會待在二軍，指導年輕投手做經驗傳承。

「我知道他有興趣教球，以前就講過。」王建民來富邦當教練，郭泓志樂見其成，「單就王建民過往的成就跟經歷，年輕球員只要跟在他身邊，就能學到很多，很開心他能加入富邦，也希望有機會他可以長期留下。」

富邦總教練葉君璋也說，有王建民加入，是很難得的機會，以他的經驗，對年輕選手一定有幫助，技術、心態應都能有成長，「主要是指導年輕球員，身為職業選手該有的心態跟態度，以及如何進步以面對職業生涯。」

王建民到富邦當教練，選過往王建民的40號當背號的郭泓志，笑說要把球衣讓出去了；不過，王建民此行是客座，無意外不會穿有背號的球衣。先前預告今年是最後一年的郭泓志，之後是否也有打算？郭泓志回應，會先去學一些東西，再來考慮這件事。

(中時電子報)

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