有洋蔥！癌末翁尋失聯半世紀友 網友肉搜圓夢

癌末翁黃富吉透過媒體、網友力量，順利協尋到失聯半世紀的同袍吳振明。（柯宗緯攝）

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臉書社團《東港好厝邊》版主黃驤雲轉傳訊息，成功促成這段同袍情再續前緣。（柯宗緯翻攝）
癌末翁黃富吉（中）難忘失聯半世紀同袍吳振明（左），兩人9日透過媒體、網友力量重逢，並與黃妻三人留下珍貴合影。（高雄榮總醫院提供）

有洋蔥請先準備衛生紙！73歲癌末老翁黃富吉自知時日不多，不想人生有遺憾，日前透過高雄榮總表達思念3名友人，其中最想尋覓當兵同袍吳振明，但雙方失聯半世紀。網友透過臉書社團《東港好厝邊》轉傳，2天火速找到吳男，9日兩名白頭翁在病榻相見歡，忍不住落下男兒淚，場面令人動容。

早年當貨車司機的黃富吉罹患肺癌末期，上月28日住進高雄榮總安寧病房，病情不甚樂觀，他在人生抵達終點前，始終掛念著一幫好友，包括前公司同事高雄阿蓮人蔡川頭與台南善化人林文彬，最割捨不下的是與金門當兵同梯吳振明的同袍情。

黃翁老淚縱橫說，方值20歲年壯時，在台南新兵訓練中心認識吳振明，兩人又隨部隊到金門前線服役，當年兩岸關係緊繃，他在戰地精神與體力飽受壓力，甚至遭老兵欺負，幸虧有賴吳振明出手伸援，陪他度過漫漫的當兵歲月，這份同袍情畢生難以忘懷。

不過，兩人退伍後各奔東西，就此失去音訊，成為黃翁內心最大遺憾。他7日透過高雄榮總醫院請託媒體幫忙尋人，但他毫無線索，只有1張自己年少時期的老照片，還因操持的口音，讓眾人錯將吳「振」明當成吳「俊」明，但神通廣大的網友在臉書發動人肉搜索，短短2天捎來好消息。

臉書社團《東港好厝邊》版主黃驤雲轉傳訊息，正好吳振明的親人看見留言告知吳振明，吳男看到黃翁年輕時的照片，確認這是他當兵時的「換帖」黃富吉。

9日兩人正式搭上線，吳翁從東港驅車直奔高榮病房，黃翁見到失散半世紀的老友，眼淚忍不住奪眶而出，兩老相知相惜，時光彷彿倒退到50年前的金門當兵日常，兩人笑談往昔，重溫難忘的戰地時光。

吳振明探訪準備離去前，黃富吉難分難捨，崩潰大哭，擔心這是最後一次相會，但吳振明答應他「我一定會再來看你」，這才讓黃富吉情緒回穩，露出久違的笑靨。

(中時 )

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