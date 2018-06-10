不爽畢業證書沒有管中閔 台大生DIY 500份現場發

2018年06月10日 16:41 中時電子報 林郁庭

學生也在校內設攤，其中架起給代理校長的留言板，已貼滿來自許多學生的打氣祝福，之後將轉交給郭代理校長。（圖/台大自主聯盟 提供）

台大校長當選人管中閔因聘任遭教育部駁回，至今仍無法上任。今天台大畢業典禮是史上第二個由代理校長主持。支持台大自主的學生也在校內設攤，並發放自製的500份「KUSO版畢業證書」送給畢業生們，欲提醒大家不要忘了畢業證書上沒正式校長的「難忘回憶」。

這一份「KUSO版畢業證書」上校長欄位註明「尚布了」，部長欄位則寫上「泉夏苔」，《中時電子報》訪談學生李博華表示，這個活動是他和政治系的李崇文，以及多名支持台大自治學生發起的。他表示該活動發起目的是，「教育部的決定已侵害大學自治的行為，使得今年的畢業典禮台大並沒有校長」，「我們認為這是對高教的極大傷害，我們希望可以藉由這個較為幽默的活動，讓畢業生、畢業生家長，甚至是校友、社會大眾，對這個議題更加關注」。

他們也在現場發放「台大校長遴選風波法律問答」手冊，李博華表示，為了達到他們一直想讓更多人瞭解這件事情法律的部分，所以藉由這個機會發放這本法律問答小冊子，希望大家可以體會到kuso畢又證書的同時，也嚴肅看待。

另外，學生也在校內設攤，其中架起給代理校長的留言板，李博華說：「郭代理校長這段期間在這個位置上時承受極大壓力，我們也希望可以搜集學生的聲音，幫代理校長打氣！」留言板上已貼滿來自許多學生的打氣祝福，之後將轉交給郭代理校長。

(中時電子報)