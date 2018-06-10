中市公園收費新標準 按時、按使用面積收費

台中市府公布公園使用收費新標準，改採按時、按使用面積收費。（圖／台中市府提供）

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台中市府公布新版《台中市公園保證金及使用規費收費標準》，未來凡是市府各級機關學校及管理維護該公園的單位，舉辦公益性活動，經評估符合免收費要件後，得免繳納公園使用保證金及規費；而是採按時、按實際使用面積方式計算費用，讓公園借用更友善、有彈性。

基於使用者付費原則，以往申請使用台中市的公園舉辦各種活動，均須依據《台中市公園及行道樹管理自治條例》規定，按日計算並繳納保證金、使用規費及水電費。

建設局表示，原先的收費制度是採取按日計算方式，無論是否具有公共利益，原則上任何活動都要全面繳納使用費用，但未來將視實際使用情形，改為更彈性的申請機制。

新制上路後，台中市政府各級機關學校及管理維護該公園的單位，舉辦具有公益性質活動，經評估符合免收費要件後，得免繳納公園使用保證金及規費，僅需繳納水電費。

另依據《台中市公園保證金及使用規費收費標準》規定，申請時間自上午8時至晚上10時，同一公園的使用有別於過去採須「全日」借用方式，將改依時段區分上午、下午、晚場，共計提供三場次借用；且考量公園綠地維護，主要借用範圍僅限硬鋪面，避免影響公園內植栽及景觀綠美化品質。

建設局強調，透過制定明確的公園收費標準，提供清楚合理的收費制度，每處公園將以實際提供借用區域的面積計算收費，可讓民眾先行評估使用地點及所需費用。

(中時 )

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