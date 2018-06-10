台大危機 師生：面對國際強大競爭 卻少了將軍

友善列印
中時

台大現在面臨了什麼危機？多位台大師生今天一致認為，現在國際上的高教競爭非常激烈，四處在搶人才，但政府減少給台大資源，加上學校沒有校長，少了一個將軍帶領大家衝鋒陷陣，在內拉外扯下，面臨相當大的挑戰。

台大法律系學生林彥廷說，隨著高教國際化，台大面臨中國大陸、歐美等國家大學的激烈競爭，但政府投入的資源減少，已造成一些人才出走，因此台大的發展幅度不若預期，國際競爭力也在走下坡。

「現在是一個無助、看不到改變與突破的狀態。」林彥廷說，不管是他們這個世代或是台大，都處於看不到前景的狀況，希望不要再壞下去，如果要變好，還要更努力。

台大生物產業暨傳播發展學系的林同學，原本今年要畢業，但他決定延畢，8月起要到大陸北京大學交換半年。他表示，台大現在國際排名不夠好，他希望到世界更前面的大學看一看，增廣自己視野，也跟他們學習。

台大應力所教授王立昇說，校長遴選事件對整個台大運作造成深遠影響，台大現在面對國際競爭，沒有一個將軍帶領大家打仗，加上政治力干預高教，形同將一些人才趕出去，問題非常嚴重。這種狀況不改善，等到人才都走光了，台灣就會空掉。

「大家都看到問題了，只有政府看不到，或是假裝沒看到。」王立昇說，台灣高教現在面臨外在的拉力及內在的斥力，如果這種狀況不改善，等到人才都走光了，台灣就會空掉。

「台大好，台灣高教才可能好。」台大某系主任說，現在台大面臨最大的困難是，教育部把台大當成壞小孩，一直在扯後腿，不管台大表現如何，均不給足夠的資源，然後學校在募款方面又遇到困境，要往前進不容易。

台大主秘林達德表示，學校沒有新校長、經費不足、教研人員及學生外移，都是台大現在所面臨的困難；此外，最近2、3年大量頂尖高中的畢業生不讀台大、而到大陸港澳就學，台大優秀生來源減少，未來也要更積極因應。

(中時 )

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