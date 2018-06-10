不因身障限制 致理科大2畢業生獲頒「精勤獎」

2018年06月10日 17:36 中時 葉書宏

致理科技大學畢業生鄧芳宜（左）、林祺育（右）克服身體上的病痛、努力學習，在畢業典禮上獲頒「精勤獎」表揚。（葉書宏攝）

致理科技大學畢業生鄧芳宜（左二）克服身體上的病痛、努力學習，在畢業典禮上獲頒「精勤獎」表揚。（葉書宏攝）

致理科技大學畢業生林祺育（右二）克服身體上的病痛、努力學習，在畢業典禮上獲頒「精勤獎」表揚。（葉書宏攝）

致理科技大學10日舉行畢業典禮。（葉書宏攝）

致理科技大學10日舉行畢業典禮。（葉書宏攝）

致理科技大學10日舉行畢業典禮。（葉書宏攝）

致理科技大學10日舉行畢業典禮。（葉書宏攝）

致理科技大學10日舉行畢業典禮。（葉書宏攝）

致理科技大學10日舉行畢業典禮。（葉書宏攝）

致理科技大學10日舉行畢業典禮。（葉書宏攝）

致理科技大學今（10日）舉辦畢業典禮，畢業生鄧芳宜從小患有脊隨性肌肉萎縮，僅能靠輪椅代步，她不畏身體殘疾順利取得日文N1檢定，另一名畢業生林祺育因八仙塵爆，全身85％燒燙傷，走過生死關頭，出院後積極復健，兩人奮發向上，獲校方頒發「精勤獎」表揚。

鄧芳宜從小罹患脊隨性肌肉萎縮，不僅無法行走，終身得坐在輪椅上，時常因疾病及其他併發症，無法一覺到天亮，但她不畏懼身體疼痛努力求學，對於日文有著濃厚興趣，順利從日文系畢業，更取得日文檢定N1滿分和J.TEST A級的肯定，亦曾獲頒2015總統教育獎奮發向上獎。

鄧芳宜的母親陪伴著她的求學路，她相當感謝母親及師長們的協助，在畢業典禮上不禁眼眶泛紅，鄧芳宜說，「一路上感謝母親、師長及同學們的協助，未來要繼續在自己喜歡的日文領域努力。」

另一位畢業生林祺育為八仙塵爆傷患，當時全身85％燒燙傷，因「腔室症候群」導致腸壞死，截斷總長六分之五的小腸，身上60％以上的毛囊壞死，終生無法排汗。

林祺育歷經111天生死關頭的治療後，出院後積極進行復健，面對身心巨變，堅毅且不放棄希望，對生命充滿鬥志與韌性，順利從保險金融管理系，亦曾獲頒2018總統教育獎奮發向上獎。

林祺育表示，未來要成為一位專業保險經理人，藉此幫助當意外來臨時需要幫助的人，也讓更多人的生活有保障、生活越來越安穩。

致理科技大學表示，兩名畢業生不因障礙限制，讓他們更珍惜到校學習的機會，態度認真、敬重師長，積極努力向學的精神與態度令人感佩，足為所有同學的表率。

(中時 )