油價趨緩 汽、柴油價格各降0.2元

2018年06月10日 17:32 工商 彭暄貽

國際油價先受沙烏地阿拉伯與俄羅斯可能放寬減產限制的影響，油價下跌，隨後因委內瑞拉原油產量持續減少，推升油價，但均價仍低於上周。影響所及，中油、台塑化宣布調降國內各式汽、柴油價格每公升各0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升26.7元。

此外，台塑化11日(週一)凌晨01:00開始，零售參考價為92無鉛汽油28.6元/公升、95+無鉛汽油30元/公升、98無鉛汽油32.1元/公升，至於超級柴油則為26.4元/公升。

紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨6月7日收盤上漲1.22美元，成為每桶65.95美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.96美元，每桶達77.32美元，兩者的價差持續創逾三年新高。

中油表示，依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價為30.2元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上周公告零售價比，各調降0.2元。

分析師認為，目前油市供需趨向平衡，而石油需求的主要驅動力依然是運輸，中國和印度汽車銷量持續維持高成長率，支撐原油需求，加上OPEC傾向合力維持油價穩定、委內瑞拉產能下滑與沙特阿美IPO前、沙烏地阿拉伯料將維持油價在一定水準等因素支撐，預期油價將維持區間高檔表現，今年高點可能落在每桶80美元。

(工商 )