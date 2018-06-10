南投新媳婦製作馬來粽 分送弱勢族群慶端午

南投縣新媳婦協會理事長羅美玲（右3），致贈粽子給社福團體幹部。（廖志晃攝）

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南投縣新媳婦包粽子提前慶端午，草屯鎮長洪國浩（右）也包粽共襄盛舉。（廖志晃攝）

端午節即將來臨，南投縣新媳婦關懷協會理事長羅美玲，號召新住民、志工及社區民眾，齊力製作馬來西亞娘惹粽3000顆，將分送給南投市、名間鄉、草屯鎮的新住民姐妹、弱勢家庭、獨居長輩及社福機構，感受端午節氣氛。

羅美玲是南投縣議員，也是來自馬來西亞的新住民，烹調娘惹料理的手法很熟稔；草屯鎮長洪國浩也在她指導下，包起粽子展現誠意！現場則由南投縣家庭照顧者關懷協會名間活力站的廚媽潘鈺薇，教導大家製作道地的娘惹粽。

同時擔任南投縣家庭照顧者關懷協會執行長的羅美玲表示，協會長期辦理「粽心傳愛」送弱勢關懷活動；今年，則由南投縣新媳婦關懷協會，辦理「新粽有您」活動，讓新住民與志工一起包家鄉粽，希望讓新住民一解鄉愁，也引領姐妹回饋社會，加深地方認同感，促進台灣與東南亞端午節文化交流。

南投縣家庭照顧者關懷協會，今年擴大規模，邀請南投縣國際蘭馨交流協會共襄盛舉，將於6月12至14日，同時在協會南投市軍功里及名間鄉萬丹村兩處社區關懷據點，製作粽子，將動員志工300人次，將送出1萬8000顆粽子，關懷範圍包括南投市、草屯鎮、中寮鄉、名間鄉、水里鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉。

(中時 )

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