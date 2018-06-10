綠捧吳音寧是「零負評女神」網批：提油救火

面對議員猛烈砲火，北農總經理吳音寧應對相當生疏。（中時報系資料照 姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導

北農總經理吳音寧適不適格、該不該下台，引發藍綠攻防，一位自稱中間偏綠的民間公司董事投書媒體，提醒力挺吳音寧的人一昧訴諸感性支持，不但無法滅火，反而又幫她減分了。長期評論關注農業政策的韋恩則說，民進黨人有意無意將吳英雄化為「零負評女神」，以後從神壇跌落將十分殘酷。

一位化名莎莉的公司董事投書蘋果日報，看到綠色選民送暖吳音寧覺得很奇怪，很多理性評論批評吳音寧的能力問題，挺他的人卻盲目訴諸感性或訴諸不相關論點，例如：她以前擋過怪手，是個純樸老實人…，她說，吳音寧以前經歷與是否適任根本兩回事。

吳音寧當北農總經理到底有哪些能力問題？莎莉提出4點。1.危機處理：台北果菜市場出事後，她神隱消失7天，任由事情升溫發酵。2.人事管理：北農不是一人公司，總經理這職位應是調度人手和資源，不是親力親為而忽略對外的溝通。3.了解公司的經營狀況：上議會面對如狼似虎的議員，她的應對顯示不是對公司經營生疏，就是準備不足。4.高階管理必備的溝通與簡報能力，她讓人感覺言辭閃縮，連自己的薪水也講得不光明磊落。

韋恩也認為，民進黨人有意無意地將吳音寧英雄化、神格化為「零負評女神」、「聖女貞德」令人瞠目結舌，現在被捧高，未來從神壇跌落是很殘酷的。民進黨最近發動文宣反擊，只怕是提油救火。韋恩分析，吳音寧本身沒有自覺，還心高氣傲想以火力反擊，恐怕只是吸引更多砲火集中，成為對手急欲打倒的戰略目標。

(中時電子報)

文章來源：韋恩的食．農．生活臉書

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