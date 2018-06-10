壽山動物園慶40歲 首與圓山飯店合作推營隊

2018年06月10日 18:06 中時 柯宗緯

暑假旅遊旺季即將到來，是家長「溜」孩子的甜蜜時光。高雄壽山動物園歡慶40周年，首度與飯店異業結盟，10日宣布攜手圓山大飯店推出聯名住房專案，入住五星級飯店、免費遊動物園及參加營隊，盼吸引更多外縣市親子到高雄觀光。

高市觀光局長曾姿雯表示，壽山動物園長期致力動物保育教育推廣，不定期推出寓教於樂生態營隊，從4月至6月分別舉辦「我是牧場小主人」、「我是動物小園長」等共6梯次營隊，報名高達351人。

10日「我是動物小園長」特別聘請北部超強師資「蝌蚪池塘」進行專業解說，讓小朋友體驗照養動物，更加入野生動物科普知識、生態鏈與維持大自然平衡等專業課程，搭配與遊客互動練習推廣保育知識，充當野生動物保育大使。

曾姿雯提到，壽山動物園生態營隊每年推出反應熱烈，幾乎一位難求，兩天一夜暑期夜宿營隊「動物野瘋狂夜宿營」近日開放網路報名，目前所剩名額不多，為吸引外縣市客群參加，今年特別與高雄圓山大飯店攜手力推暑假聯名優惠住房專案。

高雄圓山大飯店副協理陳春楓表示，此專案原價破萬元，現在只要5688元加1成，可入住圓山親子遊戲家庭房1晚，並贈送「動物野瘋狂夜宿營」1位免費名額、壽山動物園專屬接駁車、免費進入澄清湖風景區等眾多優惠，專案至8月3日，盼行銷壽山與澄清湖觀光。

(中時 )