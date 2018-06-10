雲縣府開新住民輔導班時數可做為歸化依據

雲林縣府在虎尾驛開辦新住民適勢輔導班，邀請作家游乾桂演講《教育裡的幸福處方》，強調愛是彼此信任的妙方。（許素惠攝）

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雲林縣府在虎尾驛開辦新住民適勢輔導班，新住民親子一定編織環保盒。（許素惠攝）
雲林縣府在虎尾驛開辦新住民適勢輔導班，新住民婆媳孫三代同堂，和樂融融。（許素惠攝）

為營造新住民友善生活環境，提升在台適應能力，雲林縣府開辦適應輔導班，課程為新住民量身打造，除了有環保編織、手工皂等手作外，還有專家講座，新住民婆媳、親子三代同堂，共同學習以愛克服磨合、信任彼此。

30小時的課程在虎尾驛辦理，虎尾戶政事務所主任黃逸銘指出，內容包含家庭教育、兩性平等、地方民俗、文化風情、技藝教學、居留與定居、人身安全、基本權益、語文教學、醫療保健輔導等，課程豐富且完全免費。此外，新住民可透過參加生活適應輔導班取得上課時數證明，供作辦理歸化國籍時使用。

10日邀請作家游乾桂演講《教育裡的幸福處方》，教新住民媽媽如何教育小孩，強調愛可以融化一切，讓彼此信任，是親子、親人間最重要的元素。

多位創業有成的越南、印尼美食媽媽受邀傳授並分享如何運用個人專長，和台灣老公同心協力創業。從越南嫁來台灣20餘年的黎秋娥在土庫鎮順天宮廟口賣碗粿，自調越南醬料和辣椒，融合台、越美味，風味獨特，每天限量供應，是人氣小吃。

黃逸銘說，縣府也在山、海線成立新住民學習中心、家庭服務中心及關懷據點，有多元文化專區提供多國語言書籍借閱，從生活到教育貼心服務，讓新住民安心在雲林生活，創造幸福。

(中時 )

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