台北霞海城隍廟 水巡淡水河保平安

2018年06月10日 18:08 中時 吳堂靖

台北霞海城隍廟10日舉辦城隍搭龍船水巡儀式，活動前先由舞龍陣、鑼鼓陣踩街演出，吸引大批民眾共襄盛舉。（吳堂靖攝）

快樂出航去台灣！因應城隍爺渡海來台的歷史淵源，台北市霞海城隍廟10日舉辦「水岸台北端午嘉年華」活動，現場由氣勢磅礡的舞龍陣、鑼鼓陣開場，隊伍沿途繞境至大稻埕瑪頭，城隍爺及月下老人也在廟方人員的護衛下搭船巡視淡水河，庇佑市民安康，吸引大批民眾爭相參與。

端午節腳步加近，香火鼎盛的霞海城隍廟10日舉辦搭龍船水巡儀式，活動開始前原先飄起毛毛雨，但踩街活動一登場，天氣即放晴讓民眾嘖嘖稱奇，此次活動重頭戲在於「水巡淡水河」，由廟方捐贈的「霞城號」領軍其他3艘龍舟，順利馳騁在淡水河，護佑民眾平安，也期盼喚起大眾對環境保護的重視。

霞海城隍廟文宣組長吳孟寰指出，2020年是霞海城隍來台200周年，今年起即規畫一系列文化特展、市集、祭典等活動，本月22至24日有日本季活動，27日則是城隍爺壽宴，規畫旗袍上菜秀、旗袍舞蹈祝壽，替城隍爺開生日PARTY，歡迎民眾共襄盛舉。

台北市運動推廣協會祕書長路永騂表示，早期先民從淡水河進駐發跡，發展出豐厚的人文歷史，卻因工業發展、環境髒亂被大家所遺忘，現在水質逐步改善，期盼結合信仰與龍舟運動，吸引更多民眾 了解台北的「母親河」。

(中時 )