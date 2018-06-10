「芒果之父」鄭罕池公祭 賴清德頒感謝狀表彰貢獻

玉井「芒果之父」鄭罕池日前在家中過世，家屬今日上午舉辦公祭儀式，行政院長賴清德（左）特別到場擔任點主官，並頒發「造福桑梓」感謝狀給家屬，表彰鄭罕池生前對鄉里無私奉獻。（李其樺攝）

友善列印
中時

玉井「芒果之父」鄭罕池日前在家中過世，家屬今（10）日上午舉辦公祭儀式，行政院長賴清德、台南市代理事長李孟諺，和多位民代到場參加公祭，賴清德並親自擔任點主官，表達對鄭罕池的不捨與懷念。

賴清德表示，鄭罕池老先生是他擔任台南市市長時，第一位受頒發卓越市民獎的市民，他也非常感念鄭老先生，對於像他這樣對城市有貢獻的人，應該給予表揚，同時也做為市民的模範。

賴清德說，鄭罕池過去從美國引進樹苗，花了10年的時間將愛文芒果栽種成功，當時價格非常好，但是鄭老先生並未將研究成果據為己有，極力在地方推廣愛文芒果的種植，前前後後幾十年時間，玉井在鄭的奉獻之下成為芒果的故鄉。因此當他知道鄭老先生的故事，感到非常感動且佩服。

賴清德表示，許多人都倚靠鄭罕池的研發受益，對於玉井鄉親和推廣芒果的貢獻是非凡的，因此當他得知鄭老先生不幸仙逝，於是懷著不捨的心情和感恩的心情來到台南玉井，送鄭老先生最後一程。同時賴清德也頒發「造福桑梓」感謝狀給家屬，表彰鄭罕池生前對鄉里的奉獻。

對於最近農產品價格波動，賴清德表示，過去任職台南市長期間重視每種水果價格與行情，有一年玉井的芒果大豐收，當時除了要求企業界來購買芒果，也舉辦國際芒果節，「這是老天爺要送給農民的紅利，要將這份紅利送到農民手上」，後來經過大家的努力，那年的價格維持過去的水準。他也用當時的心情要求農委會，掌握當季水果市場價格協助農民行銷。

(中時 )

日租套房年搶300億市場 上百名旅… 蔡壁如遭疑放吳音寧下台消息 柯P…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。