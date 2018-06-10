「芒果之父」鄭罕池公祭 賴清德頒感謝狀表彰貢獻

2018年06月10日 18:20 中時 李其樺

玉井「芒果之父」鄭罕池日前在家中過世，家屬今（10）日上午舉辦公祭儀式，行政院長賴清德、台南市代理事長李孟諺，和多位民代到場參加公祭，賴清德並親自擔任點主官，表達對鄭罕池的不捨與懷念。

賴清德表示，鄭罕池老先生是他擔任台南市市長時，第一位受頒發卓越市民獎的市民，他也非常感念鄭老先生，對於像他這樣對城市有貢獻的人，應該給予表揚，同時也做為市民的模範。

賴清德說，鄭罕池過去從美國引進樹苗，花了10年的時間將愛文芒果栽種成功，當時價格非常好，但是鄭老先生並未將研究成果據為己有，極力在地方推廣愛文芒果的種植，前前後後幾十年時間，玉井在鄭的奉獻之下成為芒果的故鄉。因此當他知道鄭老先生的故事，感到非常感動且佩服。

賴清德表示，許多人都倚靠鄭罕池的研發受益，對於玉井鄉親和推廣芒果的貢獻是非凡的，因此當他得知鄭老先生不幸仙逝，於是懷著不捨的心情和感恩的心情來到台南玉井，送鄭老先生最後一程。同時賴清德也頒發「造福桑梓」感謝狀給家屬，表彰鄭罕池生前對鄉里的奉獻。

對於最近農產品價格波動，賴清德表示，過去任職台南市長期間重視每種水果價格與行情，有一年玉井的芒果大豐收，當時除了要求企業界來購買芒果，也舉辦國際芒果節，「這是老天爺要送給農民的紅利，要將這份紅利送到農民手上」，後來經過大家的努力，那年的價格維持過去的水準。他也用當時的心情要求農委會，掌握當季水果市場價格協助農民行銷。

(中時 )