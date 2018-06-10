高市內門區雙載2死車禍 國中同窗共赴黃泉

2名國中同窗好友袁男和張男騎車出遊，在台3線內門路段發生自撞車禍不幸雙亡。(郭韋綺翻攝)

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2名國中同窗好友袁男和張男騎車出遊，在台3線內門路段發生自撞車禍不幸雙亡。(郭韋綺翻攝)
2名國中同窗好友袁男和張男騎車出遊，在台3線內門路段發生自撞車禍不幸雙亡。(郭韋綺翻攝)

高市旗山區國中同窗好友袁男、張男，昨日(9)晚間與另位同學分乘2輛機車相約夜衝，行經台3線內門路段時，騎車18歲袁男疑似遇下坡過彎失速衝撞電桿，與後座張男拋飛到地上重摔，2人送醫搶救至10日凌晨均宣告不治；肇事原因還有待警方進一步釐清。

車禍發生的地點在內門區過東勢埔橋轉彎處石坑145號電桿前，警消獲報到場時發現機車嚴重毀損幾成廢鐵、零件四散，顯見當時撞擊力道之大，袁男、張男重摔在地上，傷勢嚴重，分別送往義大醫院和旗山醫院搶救，直到今天凌晨均回天乏術宣告死亡。

警方事後根據民眾行車紀錄器，發現3人相約騎車夜遊，袁男騎車後座載著張男，另1名同學自騎1輛機車跟在後面，2輛機車沿台3線高雄內門往台南南化方向行駛。未料騎過東勢埔橋下坡彎道，袁男疑因未注意前方路況，加上車速快沒轉過彎，衝撞電桿後摔落水溝。

警方指出，死者袁男和張男上個月才剛滿18歲，2人是國中同學，袁就讀中山工商二年級，前不久才考到機車駕照買新車；張男則是旗美高中應屆畢業生6月1日才剛畢業，沒想到畢業才9天就發生憾事與同窗好友共赴黃泉。

警方說，袁、張2男酒測值均為零，沒有酒駕肇事，已報請檢察官及法醫相驗，詳細事故原因還需再調查。

(中時 )

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