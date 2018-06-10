科技課仍維持在國高中上 國小不上

2018年06月10日 19:15 中時 林志成

教育部課審大會今天審議12年國教科技領域課綱，但研修小組「沒事找事」，建議除了國中、高中有科技課外，國小高年級生也應該上這門課，不過課審大會打了回票，認為應該回到總綱精神，國小不上科技課。

教育部今天在國家教育研究院召開課審大會，出席人數39人（全體委員48人），達到開會門檻。今天審議國中小暨普高、技高科技領域課綱，但都進行了「再審議」投票，最後決定是，研修小組就全份領綱重新檢視並調整，再提課審大會討論。

教育部次長林騰蛟表示，根據12年國教總綱的規定，國中階段每周上2節科技課、高中則共有4學分科技課程，但國小則沒有。不過研修小組送來審議的科技領綱，卻建議國小高年級也應該上科技課，引起爭議。

林騰蛟表示，課審大會決定回到總綱精神，國小每周沒有固定的科技課節數，而是採融入教學或是利用彈性課程時間來上。教育部會提醒各領域的研修小組，送到課審大會的案子，不要超出總綱的規範，以免徒增困擾。

此外，科技課分成生活科技及資訊科技，但研修小組將這兩者分開敘述，也不獲課審大會的認同。林騰蛟說，生活科技和資訊科技已整合成科技領域，領綱就要有一個總體的敘述及描寫想要達成的理念及目標，因此要求研修小組重新修正後，再送到課審大會審議。

現在教育部課審大會審議課綱都安排在周日，但下周遇到端午節連續假期，暫停一次。林騰蛟說，7、8月暑假期間，每逢周六及周日將安排兩天一夜的審議，另外也會盡量再增加每周三的審議，以加快進度，希望在8月底前可以審完12年國教課綱。

(中時 )