《中時晚間快報》管中閔鼓勵台大畢生 「只要願意，一切有可能」

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綜合報導

◎ 管中閔鼓勵台大畢生 「只要願意，一切有可能」

台大財務金融系今天下午舉行畢業典禮，校長當選人管中閔出席，引起一陣騷動。管中閔坦承被邀請講話，「有點害怕」，但他鼓勵畢業生，「只要願意，未來的一切都有可能」，因為你們還年輕，整個世界都將屬於你們。

◎川金分別抵星 李顯龍將依禮會晤

全球矚目的川金會即將登場，兩大主角─北韓領導人金正恩與美國總統川普，分別在今天（10日）下午和晚間抵達新加坡，星國外交部上午發布聲明指出，總理李顯龍今天和金正恩會談，明天則將與川普會晤。雖然星方未公開會晤的地點，但依照該國禮賓慣例，李顯龍可能會邀請兩位貴客前往總統府，並預祝川金會圓滿成功。

◎ 6成公務員新生認不會被裁 考試院要提升服務品質

公教年改即將上路，儘管退休待遇縮水，但公務員每年報考人數仍是搶破頭，根據考試院日前對公務員新生所作調查，9成以上同意進入公部門是因為工作有保障且安定，6成以上認為公部門不會被裁員。考試院認為，多數新任公務員抱著鐵飯碗心態，未來如何提升服務品質值得省思。

◎ 波希米亞人變文青 春藝接地氣

全球四大熱銷長演歌劇之一《波希米亞人》，將在高雄春天藝術節登場，並採用台灣本土製作團隊、聲樂家、演員、音樂家等，非常接地氣，導演馬修‧巴克利表示：「百年來，觀眾之所以喜愛這個作品，是因為故事描述一群熱愛藝術的窮苦青年，如何在愛情與貧苦中掙扎，場景為巴黎拉丁區，我這次把它調整成現代版，變成發生在2018年，更貼近當代觀眾的心。」

(中時電子報)

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