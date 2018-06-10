台北電影節這4片票房秒殺！ 吳慷仁拍電影如「冰火九重天」

2018年06月10日 18:40 中時 徐桐炘

吳慷仁在片中穿著單薄受困冰庫。（闊世電影）

第20屆台北電影節9日開賣門票，《范保德》、《後來的我們》、《小偷家族》和《引爆點》都在一小時內完售，其中《後來的我們》已在Netflix放映，仍有不少影迷搶看大銀幕，閉幕片《引爆點》主角吳慷仁目前正在香港拍戲，感謝近600名粉絲熱情支持，回憶起拍攝時也被中南部的太陽熱情招呼，但他除了常常濕身辦案，還有場戲被困在攝氏零下20度的冰庫，他笑言：「根本就是『冰火九重天』的遭遇！」

吳慷仁表示在豔陽天拍冰庫戲彷彿洗三溫暖，但同場戲演員陳以文稱讚他「老神在在」，反而是陳以文看到劇本時「很剉」，回想當初在外島拍攝《軍中樂園》，「冷到演員寄台詞會卡住，腦袋都凍住了！導演交待的動作、要做的事根本記不得！」幸好工作人員非常照顧演員狀況，雖然陳只在內拍10多分鐘，但還是為他備好熱水和外套。

吳慷仁8日在港拍攝第一場戲，他雖已是金鐘、北影影帝，卻形容自己像沒演過戲的新人獻出處女作：「吃到了香港的第一個飯盒，講了第一句廣東話台詞，什麼都是第一次，其實很感動，就是種回到原點的感覺。」另外他還化身迷弟，因為路邊另個劇組中有鄭伊健，他搞笑寫下：「OMG（我的天）！真的是偶像來著，少女心了我！」北影前日銷售一空的電影門票還有《幸福路上》、《誰先愛上他的》、《烏鴉燒》和《海人魚》，影展將於28日開跑。

(中時 )