分歧全現！川普槓6國 史上最僵G7峰會照曝光

2018年06月10日 18:37 中時電子報 蔡萱

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team 🇩🇪

2) by Macron’s team 🇫🇷

3) by Conte’s team 🇮🇹

4) by Trump’s team 🇺🇸 pic.twitter.com/q3qaSfaiQS — Fabian Reinbold (@fabreinbold) June 9, 2018

剛在加拿大落幕的G7峰會，因為川普在峰會前執意對盟國加徵鋼鋁關稅，導致這場峰會演變成史上最僵局的G7峰會。從各國領導人的團隊釋出的峰會照片中，德國總理梅克爾公布的照片引爆話題。只見坐著的川普仰著頭力抗其他6國領導人，看似對盟友祭出高關稅的決定堅決不改，也成為了這場陷入僵局峰會的最佳寫照。

雖然儘管川普為參加川金會而提前離開前G7峰會，他還稱自己和G7領導人的關係「滿分」，但實際上和這場峰會召開之前一樣，結束後留下的是互相槓上的美加領導人，以及川普與其他6國領導人在貿易關稅問題上巨大分歧。

川普甚至在9日發文表示將撤回對7國聯合公報的背書，讓峰會達成要貿易公平且致力於打擊保護主義、撤銷貿易壁壘及補貼等措施的公報頓失意義。

對此德國總理梅克爾（Angela Merkel）在Twitter公布的照片也因此引發話題，只見梅克爾雙手撐桌，看似逼迫坐在桌子另一側的川普有所回應，其他成員國領到人則是都站在梅克爾一側，坐在椅子上的川普則是沒有正眼看著梅克爾，嘴角微上看自信十足、態度堅定雙方互不相讓，這張圖也被認為充分的反映出其他成員國與美國在貿易問題上的鴻溝。

川普版本的顯現川普充分的自信。(圖/美聯社)

照片中除了可見梅克爾與川普劍拔弩張的情勢之外，還可見川普的國家安全顧問波頓（John Bolton）與經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、日本首相安倍晉三、安倍的外務審議官山崎和之與內閣副大臣西村康稔、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、英國首相梅伊（Theresa May）。

有趣的是除了德國領導人的團隊外，G7其他成員也各自公開自己的版本峰會照片，像是馬克宏的版本中，雖然也是站著和川普嚴肅商議，但氣勢卻不如梅克爾逼迫。至於義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）的版本更是溫和了一些，或許反映他出任總理不過3天，僅是他手握著文件和梅克爾、馬克宏交談。

至於在這場峰會中成為眾矢之的的川普，則是發佈了川普展露自信，自在的面對所有站著各國領導人及其幕僚，豪不畏懼，還雙手交叉在胸前，肢體展露出堅定的態度，其他領導人的臉色則是較其他版本更加輕鬆開心一些。

就在G7峰會舉行前夕，川普決定不延長加拿大、歐盟、墨西哥鋼鋁稅的豁免，從6月起對將對這些國家和經濟體進口的鋼鐵課徵25%關稅、鋁材課徵10%關稅，也因此引發這些美國盟友的強烈反彈，讓美國與全球貿易的緊張情勢再次升高。

川普更在9日的推文中表示，「基於杜魯道在記者會上的虛假聲明，以及加拿大對美國農民、勞工和企業課徵高額關稅的事實，我已經指示美國代表不要支持聯合公報」，還稱打算進一度對德國汽車徵稅，又稱美國已忍受不公平貿易多年，將不會繼續下去，公平及互惠的貿易將會到來。

(中時電子報)