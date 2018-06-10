疑選舉糾紛 鹿港鎮代會副主席驚傳遭圍毆打斷門牙

2018年06月10日 19:13 中時 謝瓊雲

郭熤水帶傷受訪，說話時難掩痛苦表情。（謝瓊雲攝）

彰化縣鹿港鎮代表會副主席65歲郭熤水（65歲），驚傳遭許姓男子等6、7名男子痛毆，滿身傷的他10日出面向媒體控訴暴力介入地方選舉，將會對許男提告傷害，絕不向惡勢力低頭。

10日中午郭熤水在自宅客廳，臉上布滿多處挫傷、還圍著護頸，虛弱地說，9日晚間他到廟會活動跑攤拜會時，20多年前曾擔任鎮民代表的許姓男子出言辱罵，還說不會讓他有機會選主席，隨即遭6、7人痛毆到滿身傷，門牙還掉了一顆。當時才剛敬酒敬到第3桌就被打，個個都朝他頭部猛毆，十分凶狠。

兩名鹿港鎮長參選人，國民黨籍前縣議員施性鍾、鎮民代表潘順良下午都到郭宅探視，施日前在國民黨初選提名中落敗，仍有意登記無黨籍參選，潘順良則已獲民進黨提名。

地方盛傳事件牽扯到鹿港鎮長選舉、代表會派系支持不同候選人有關，但遭郭熤水否認；他說根本連代表都還沒選上，怎會想到主席選舉？他跟施性鍾長年關心鹿港國中教育，而潘則是同黨同志、也是代表會五屆同事，與兩人都有深厚交情。

他強調原有意在這屆爭取主席寶座，後來決定禮讓，最近許男卻四處放話謠傳他下屆還要選主席，再藉故找他的碴。

他說，代表會是為民服務、並不是為黑社會服務，他個人絕不會向惡勢力低頭，將提告並要求警方積極查辦。警方表示，已派員至郭男住處受理報案完成筆錄，將主動蒐集相關事證、尋找有無目擊證人，並將傳涉案男子到案說明。

(中時 )