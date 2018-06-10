家扶中心送5000顆肉粽傳愛 小六童包粽給母吃感動志工

北台南家扶中心今（10）日上午邀請受扶家庭40戶家庭85位親子，合力完成250串5000顆愛心粽，分送給佳里地區120戶弱勢家庭，讓弱勢家庭提前度過溫馨的端午佳節。（李其樺翻攝）

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就讀宅港國小6年級的陳懿泰，生長於單親家庭，母親依靠打零工維持家計，但是家庭收入不穩定，儘管如此懿泰依然樂觀以對。當天懿泰（左二）親手包粽子給母親吃，可貴孝心也讓在場志工受到感動。（李其樺翻攝）
北台南家扶中心今（10）日上午邀請受扶家庭40戶家庭85位親子，合力完成250串5000顆愛心粽，分送給佳里地區120戶弱勢家庭，讓弱勢家庭提前度過溫馨的端午佳節。（李其樺翻攝）

北台南家扶中心今（10）日上午邀請受扶家庭40戶家庭85位親子，合力完成250串5000顆愛心粽，分送給佳里地區120戶弱勢家庭。其中年僅12歲的陳懿泰親手包粽子給母親品嘗，溫馨畫面也讓在場志工倍受感動。

佳里展愛志工隊榮譽隊長暨顧問陳信銘指出，「粽葉飄香‧佳展傳愛」端午關懷活動是志工隊的年度盛事，今年已是第23屆舉辦，深獲社會大眾肯定及認同，透過網路社群及志工夥伴號召，短短一周內便募集完成所有的食材，也感謝多年來社會大眾的參與與協助，讓充滿濃濃人情味的家扶牌肉粽依然可以傳愛弱勢。

今年包粽活動特別邀請扶助家庭國中小學童一起參加，期能藉此讓學童體會長輩們的辛苦，其中就讀宅港國小6年級的陳懿泰，生長於單親家庭，母親依靠打零工維持家計，但是家庭收入不穩定，儘管如此懿泰依然樂觀以對，兼顧學校課業，同時也盡心照顧母親，曾獲家扶中心表揚孝悌楷模。

家扶中心志工督導吳宜菁表示，懿泰雖然第1次包粽，顯得有些笨拙，包出的粽子形狀也不完美，但他期待親手所包出充滿感恩心的粽子，能讓健康不佳無法包粽的母親吃得開心，小泰的孝心鼓舞了在場的所有人。

北台南家扶佳里區督導洪玉華表示，扶助的1千多戶家庭，有7成為單親家庭，另有2成屬於隔代教養家庭，受限經濟和健康因素，這些家庭難體會節慶氣氛，感謝佳里展愛隊及其親友團出錢出力，讓弱勢家庭也能體會包粽樂趣，提前度過溫馨有人情味的端午節。

(中時 )

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