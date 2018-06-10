劉冠廷、孫可芳情侶檔帶好運！主演VR為台爭光奪國際大獎

2018年06月10日 19:12 中時 徐桐炘

得獎合照（下排左起：高雄電影館代表郭旻薇、〈全能元神宮改造王〉監製陳斯婷、技術指導Funique VR Studio執行長鄭卜元與團隊。上排左起：台灣駐日內瓦代表）（高雄電影館提供）

VR電影〈全能元神宮改造王〉於10日凌晨在瑞士獲頒國際指標性VR單位「世界VR論壇」（World VR forum）大獎—「最佳創新敘事獎」(Best innovative storytelling)，本片創下台片首度以競賽之姿入選該展紀錄，堪稱台灣之光，更成功將台灣的民俗奇幻故事推上國際舞台。

該片邀請到愛情長跑10年的情侶檔演員劉冠廷、孫可芳合作，2人在「植劇場」大放異彩，去年起片約不斷，今年大方認愛，如今共演的VR作品再傳喜訊。金獎導演徐漢強在2017 年首次以創新科技「360 度 VR 科技」執導該片，一鳴驚人旋即入選美國知名獨立電影節「日舞影展」，此次再創佳績，可稱為台灣 VR 實力領先全球之代表作。

該片出自高雄市電影館企劃的「高雄VR Film Lab」，2017年起獎助台灣影人拍攝VR短片，2018年為挑戰敘事模式再創新，更於高雄電影節國際短片競賽增設「國際VR競賽」項目，獲最佳VR敘事短片可獨享美金6,000元獎金，入選作品將於 2018 年高雄電影節期間放映，徵件完整資訊可上高雄電影節官網 https://www.kff.tw/TW查詢。

(中時 )