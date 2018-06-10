韓職》NC恐龍慘遭逆轉 王維中好投無關勝敗

王維中相隔3場，再繳優質先發，但無緣奪勝。(截自NC恐龍臉書)

友善列印
中時電子報

效力韓國職棒NC恐龍的王維中近況差，吞下三連敗，近2戰失分都超過7分，他休息4天後，今(10日)對決斗山熊，投7局僅失2分，相隔3場再繳優質先發，NC恐龍雖9上逆轉超前，讓王維中逃敗，但9下斗山反撲，遭7棒吳載元再見3分炮狙擊，以3比6輸球，吞下三連敗。

王維中5月18日拿到本季第3勝，接著近3場先發，都吞下敗戰；這場NC恐龍的對手、暫居聯盟龍頭斗山，王維中先前有1場交手紀錄，該役他繳6.2局失1分好投，摘下第2勝。然而，王維中這回再碰斗山，1下就遇上麻煩，挨了2支安打，失掉1分。

接著到2下，王維中一開始就連送2K，但面對斗山第8棒金宰鎬，卻被轟出410英呎陽春炮，再掉1分。度過連2局的亂流，王維中總算回穩，讓斗山10上10下，直到6下1出局後，才被斗山第2棒鄭振浩揮出二壘打，但最後順利解危，沒有再失分。

接著7下，用球數近百球的王維中，再度走上投手丘，雖送出1保送，不過適時穩住陣腳，沒讓斗山越雷池一步。王維中投完7局退場，總計他用106球，被打4安、失2分，另有5K、1保送，演出本季第7場優質先發。

即便王維中繳好投，但NC恐龍前8局打線遭封鎖、1分未得，讓他可能悲情吞敗。所幸，NC恐龍9上總算復甦，狙擊斗山後援投手金承會，單局進帳3分逆轉戰局，助王維中解套。最後9下，NC恐龍推出李珉鎬關門，他雖抓到2出局，差1出局就能守住勝果，卻遇上亂流。

李珉鎬先被斗山4棒金宰煥及出二壘打，接著故意保送5棒梁義智，準備抓6棒、比賽後段替補上場的柳志赫；柳志赫打出內野滾地球，NC恐龍策略成功，孰料，NC恐龍一壘手洋將史庫格斯(Xavier Scruggs)竟發生要命接球失誤，讓斗山追平比分。

NC恐龍送上大禮，斗山可沒放過這好機會，吳載元轟出右外野410英呎再見3分炮，一棒終結比賽。斗山逆轉贏球，延續連勝到第5場；NC恐龍落敗，苦吞三連敗，他們6月至今打了9場球，只贏了1場。

(中時電子報)

SBL》璞園封王見面會 球迷球員玩… 世足》倒數4天－金氏紀錄最強進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。