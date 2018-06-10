韓職》NC恐龍慘遭逆轉 王維中好投無關勝敗

2018年06月10日 19:15 中時電子報 蔡銘仁

效力韓國職棒NC恐龍的王維中近況差，吞下三連敗，近2戰失分都超過7分，他休息4天後，今(10日)對決斗山熊，投7局僅失2分，相隔3場再繳優質先發，NC恐龍雖9上逆轉超前，讓王維中逃敗，但9下斗山反撲，遭7棒吳載元再見3分炮狙擊，以3比6輸球，吞下三連敗。

王維中5月18日拿到本季第3勝，接著近3場先發，都吞下敗戰；這場NC恐龍的對手、暫居聯盟龍頭斗山，王維中先前有1場交手紀錄，該役他繳6.2局失1分好投，摘下第2勝。然而，王維中這回再碰斗山，1下就遇上麻煩，挨了2支安打，失掉1分。

接著到2下，王維中一開始就連送2K，但面對斗山第8棒金宰鎬，卻被轟出410英呎陽春炮，再掉1分。度過連2局的亂流，王維中總算回穩，讓斗山10上10下，直到6下1出局後，才被斗山第2棒鄭振浩揮出二壘打，但最後順利解危，沒有再失分。

接著7下，用球數近百球的王維中，再度走上投手丘，雖送出1保送，不過適時穩住陣腳，沒讓斗山越雷池一步。王維中投完7局退場，總計他用106球，被打4安、失2分，另有5K、1保送，演出本季第7場優質先發。

即便王維中繳好投，但NC恐龍前8局打線遭封鎖、1分未得，讓他可能悲情吞敗。所幸，NC恐龍9上總算復甦，狙擊斗山後援投手金承會，單局進帳3分逆轉戰局，助王維中解套。最後9下，NC恐龍推出李珉鎬關門，他雖抓到2出局，差1出局就能守住勝果，卻遇上亂流。

李珉鎬先被斗山4棒金宰煥及出二壘打，接著故意保送5棒梁義智，準備抓6棒、比賽後段替補上場的柳志赫；柳志赫打出內野滾地球，NC恐龍策略成功，孰料，NC恐龍一壘手洋將史庫格斯(Xavier Scruggs)竟發生要命接球失誤，讓斗山追平比分。

NC恐龍送上大禮，斗山可沒放過這好機會，吳載元轟出右外野410英呎再見3分炮，一棒終結比賽。斗山逆轉贏球，延續連勝到第5場；NC恐龍落敗，苦吞三連敗，他們6月至今打了9場球，只贏了1場。

(中時電子報)