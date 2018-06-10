世足》倒數4天－金氏紀錄最強進球機器 領銜波蘭黃金世代

2018年06月10日 19:38 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

今年是世足賽首次在東歐舉辦，若以聯合國的區域定義，本屆真正的東歐參賽國除了東道主俄羅斯，就只有波蘭而已。這個曾於1970至1980年代兩度拿下世足季軍的國家，從1990年代之後陷入沉寂，這次在「東歐的第一次」卻被寄予厚望。

原因無他，波蘭在前年的歐洲國家盃打入8強，這可是他們從1990年代之後，首度在國際大賽通過小組考驗，還是因為PK失利才無緣4強。波蘭世界排名更於去年8月達到隊史最高的第5名，這批備受期待的「黃金世代」，似乎到了成熟收割的時刻了！

波蘭黃金世代的領袖為目前效力於德甲拜仁慕尼黑的萊萬多斯基（Robert Lewandowski），2015年他創下「9分鐘進5球」的金氏世界紀錄，也在上月結束的德甲賽季攻入29球，生涯第3度穿上德甲金靴。

萊萬多斯基本季在拜仁贏得個人第3座德甲金靴。（美聯社資料照）

而在本屆世足資格賽，萊萬對羅馬尼亞、丹麥都上演「帽子戲法」，波蘭在系列賽攻入28球，來萬一個人就貢獻過半的16球，創下世足歐洲區資格賽的賽史新猷，讓波蘭輕鬆拿下暌違12年的世足門票。

萊萬不但擁有185公分的好身材，而且技術卓越、球感超群，也能遠射或操刀自由球，可說是當今最全能的前鋒之一。而且波蘭還有世界級右後衛皮斯切克（Lukasz Piszczek）、經驗豐富的中後衛葛利克（Kamil Glik），以及因為受傷才被搶走隊長一職的「庫巴」布拉斯基考斯基（Kuba Blaszczykowski）等好手。

效力於德甲多特蒙德的皮斯切克（左），是歐洲數一數二的頂尖右後衛，右為德國前鋒穆勒。（美聯社資料照）

波蘭黃金一代並非近期崛起，但他們連2012年共同主辦歐洲盃都1勝難求，上屆世足賽也無緣參加，也是現任教頭納瓦卡（Adam Nawałka）領導有方，才能成功整合這批好手，締造前年歐洲盃的8強佳績。

就時機而言，波蘭應該「準備好了」，但老天爺不準備讓他們輕易闖關，後防中堅葛利克因為肩膀傷勢，最後趕不上世足賽。前年歐洲盃屢建奇功的庫巴，本季一如往昔因傷打打停停，不少主力在母隊都非先發，出賽與狀態不穩定，就連當紅的萊萬都被批評歐冠表現不力，讓躊躇滿志的波蘭存在隱憂。

效力於法甲摩納哥的波蘭後防中堅葛利克（下），因為肩傷無緣本屆世足賽。（美聯社資料照）

當然，主將受傷，球員在職業賽的狀態不穩定，是世足各隊都要面對的課題，而波蘭已經擁有相對完整的陣容，以及知道如何整合團隊的總教練，加上分組籤運不錯，波蘭民眾還是對本屆世足賽有著超高期許。

波蘭在俄羅斯被視為黑馬，以H組第1一路殺進8強的機會很高，至於這批東歐黑馬能否掀翻其他強權，得看這批主力老將還有多少體力與意志力。畢竟連萊萬都將於世足後三十而立，想要寫下歷史定位，俄羅斯也是這批黃金世代的最後機會了。

波蘭這批黃金世代在前年歐洲盃打入8強。（美聯社資料照）

波蘭小檔案

★世界排名：8

★世足參賽次數：8

★世足最佳成績：季軍（1974、1982年）

★上屆成績：未晉級

★總教練：納瓦卡（Adam Nawałka）

(中時電子報)