漫步「和牛」殿堂～在三藏和牛火鍋體驗五感之美！

2018年06月10日 20:28 中時 徐力剛

超大份量「宜蘭香草梅花豬肉片」，適合嗜肉消費者。（徐力剛攝）

人氣品項「日本和牛霜降」肉質軟嫩不柴。（徐力剛攝）

「日本和牛雪花」油脂肥美豐厚，深受消費者喜愛。（徐力剛攝）

A5等級日本和牛放入高湯清涮幾秒，入口即化令人驚艷。（徐力剛攝）

5分熟飛驒和牛食用口感最佳，色澤如粉色玫瑰般。（徐力剛攝）

肥美波士頓龍蝦搭配北海道生食干貝與各式時令海鮮。（徐力剛攝）

漸層色飲品「荔枝蜜檸檬」十分吸睛，酸甜風味可驅除油膩感。（徐力剛攝）

帥氣老闆張鴻澤嚴選美味和牛，帶給台灣消費者味覺上感動。（徐力剛攝）

寬敞室內空間設計，適合各年齡族群來此享用美食。（徐力剛攝）

徐力剛/台北報導

古云：「民以食為天」。美食精髓在於食材，被老饕奉為夢幻逸品「和牛」更為箇中翹楚，唯有親身品味滑嫩牛肉徜徉舌尖快感，方能理解其奧妙之處。

日暮低垂漫步台北東區街頭，隱身住宅區餐廳「Sanzo三藏和牛火鍋 しゃぶしゃぶ専門店」大片落地窗透出鵝黃色光芒，店門鑄鐵字樣「三藏」低調卻高雅，吸引旅人駐足停留。

推開門扉走進室內，挑高空間寬敞舒適，店內分為2、4、8人桌及吧台區，可同時容納32席座位，無論家庭或單人用餐皆不感侷促，木質調色系搭配日式輕工業風裝潢，帶給消費者絕佳品飲體驗。5月中開始試營運的三藏鄰近忠孝復興捷運站位置極佳，選擇落腳台北東區美食一級戰區必有過人之處，三藏和牛火鍋老闆張鴻澤分享，「高品質」和牛料理是關鍵，唯有真材實料才能抓住饕客味蕾。

三藏身為和牛火鍋專賣店，首重牛肉品質。店內引進日本A5等級飛驒和牛、澳洲M9等級和牛入饌，強調所有牛肉以人工去除筋膜，經Skin Off手續確保肉質軟嫩，每次耗損約20%肉品，食材成本高。店內販售日本霜降和牛選用三叉肉（Silver Side）部位、雪花和牛則以（Brisket）部位，油脂含量豐富，使用機器薄切增加口感。

想同時品嘗海陸珍饈饕客推薦點選「雙人日本和牛大賞套餐」，餐點包括日本和牛雪花6 oz、日本和牛霜降6 oz、豬梅花肉6 oz、海鮮四拼（草蝦、大蛤、鯛魚、軟絲）、明蝦、生食級干貝、天使紅蝦和波士頓龍蝦，多重享受一次滿足。人氣品項「40 oz雙人肉食主義套餐」則適合大食量消費者，內含澳洲和牛20 oz、宜蘭香草梅花豬肉片20 oz、生鮮鯛魚片及大蛤等，將新鮮食材放入鍋中輕涮，建議先品嘗食材原味，海鮮部分可蘸佐和風柑橘醋或特製胡麻醬滋味一絕。

品嘗美饌後，以冰涼「荔枝蜜檸檬」為餐期畫上完美句點，飲品加入無籽檸檬與屏東小農荔枝蜂蜜調和，初嚐沁涼滋味滿溢口中，香甜蜂蜜繚繞舌尖久久不散，能有效中和牛肉油膩感。

現年31歲張鴻澤對牛肉品質的堅持，可謂另類牛肉達人。受訪時張鴻澤笑著說，畢業於音樂科系的他，多年前為還清家中鉅額欠債遠赴澳洲打工，在肉品分切場熬過5個年頭，不僅練就辨認各部位牛肉能力，也熟練不同分切方式，造就其對牛肉堅持。

張鴻澤也表示，隨日本和牛開放入台，各家品牌和牛以獨到美味滿足饕客，產自日本中部岐阜縣的飛驒牛以大理石班紋油花著稱，肉質軟嫩油脂含量豐厚，令人一試難忘。此次創辦三藏和牛火鍋專賣店，希望從台灣人眼光出發挑選牛肉，帶領饕客走入「和牛」專屬殿堂，讓五感都滿足。

(中時 )