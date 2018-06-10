香蕉崩跌小英為何怒飆農委會 網民：這些農民可是鐵票

傳小英總統（左圖）為蕉價怒飆農委會副主委陳吉仲（右圖）。（本報系資料照片）

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中時電子報

香蕉因盛產價格崩跌，據傳蔡英文總統為此怒飆農委會副主委陳吉仲，當陳吉仲一說到專業農戶年所得可達154萬時，蔡英文更氣到臉色鐵青。蔡政府近日因焦價頻挨批，小英更怒罵農委會：「難道要我說話，你們才要動嗎？才要反擊嗎？」而在小英震怒後，農委會才在最近開始反擊行動。

有PTT網民貼文說：「陳吉仲這次是不是很危險？被蔡小英飆成這樣，啊，不過這一篇是內部人員傳出來的，我會不會因傳這個，被關3天啊....。」

鄉民也紛紛發表看法：「這些農民可是鐵票，鐵票生繡不得了！」、「我的看法是找到出路恐怕比闢謠更重要，想辦法讓農產品賣出去才是正經事。謠言破光了，還是賣不出去，有做跟沒做一樣。」、「選舉到了，演一下震怒。」、「演一下，代表蔡英文有做事。」、「感覺蔡蠻懂事情的啊，原來智障的是那些官員。」、「除非有實際說話影片出來，否則我認為只是帶風向。」

據《蘋果》報導，與會者轉述，農委會副主委陳吉仲在民進黨6日中常會報告說，專業農戶年所得可達154萬，讓小英不禁震怒問：「生活在農村的老農、現在回鄉的小農，每年年收入有到154萬元嗎？」小英更質問陳吉仲，農委會圖表是畫得很漂亮，但不見得會讓農民有感，為什麼不能用白話文說？「這麼多年了，你還是用學者口吻！」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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