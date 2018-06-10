被爆與李優交往、遭利用！熊仔轟「對糞Game沒興趣」

2018年06月10日 19:59 中時 尤嬿妮

大支今晚出席「Peace？零皮草」演唱會。（盧禕祺攝）

熊仔、大支及熱狗等歌手今晚舉辦免費演唱會。（盧禕祺攝）

大支、熊仔及Mc Hotdog熱狗等歌手10日舉辦「Peace？零皮草」演唱會，日前有新聞指熊仔曾與歌壇新人李優交往，女方靠他牽線唱片公司出道，為了不影響演藝事業，李主動提分手，熊仔今表示「那是不實報導」：「這些假新聞、八卦都是短暫的炒作，我當下很想寫歌回應，但又覺得回應的話，是在陪大家玩這場糞Game，我對糞Game沒興趣！」

李優昨出席活動表示欣賞熊仔有才華且善良，他聽聞笑回：「謝謝！」至於兩人是否曾交往？兩人關係真如女方所說僅是「好朋友」？熊仔沒把話說死，「如果大家對我的私生活有興趣，歡迎聽我的音樂，我把感受都放到音樂裡了，你們要找就去裡面找」，追問現在是否單身？熊仔也未正面回應，「我不想再講這個」！

熊仔今年以〈買榜〉入圍金曲獎最佳單曲製作人，23日頒獎典禮當天，他除了以入圍者出席，還將與葛仲珊、BOXING的葛西瓦及麻吉弟弟同台表演；聊起入圍心情，熊仔開玩笑說「其實我沒什麼感覺」！透露公布名單時，他正與典禮主辦單位討論表演內容，卻意外收到恭喜訊息。

大支籌備 「Peace？零皮草」演唱會長達半年，盼推廣尊重生命概念，聊起他日前在臉書發文，砲轟其他國家為了利益與台灣斷交，他笑說：「刷一下存在感而己，本來想寫首歌（關於外交），但最近太忙，籌備活動又要做歌。」透露7月將推出新專輯。

(中時 )