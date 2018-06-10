泰選手輪椅網賽封王 預言納達爾奪法網11冠

2018年06月10日 20:08 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018 ITF(國際網球總會)永達盃高雄國際輪椅網球公開賽10日落幕。泰國隊在決賽日表現亮麗，在男單、女單與女雙都打進決賽並順利帶走冠軍，奪冠率百分百；男雙冠軍則由斯里蘭卡軍人組合拿下。

39歲的泰國輪網一哥蘇提（Suthi Khlongrua），名列大會第4種子。今日他與斯里蘭卡28歲軍人達爾瑪森（D.S.R. Dharmasen）在男單決賽激戰1小時47分，以6：2、7：5收下勝利。

第二盤蘇提原本以5：2遙遙領先，卻突然體能下滑，被對手追趕局數，不過關鍵時刻他穩住陣腳，沒讓對手上演逆轉秀。

泰國老將莎虹(右)包辦永達盃女單跟女雙冠軍。(輪轉活動整合行銷工作坊提供)

蘇提最欣賞的網球明星是跟他一樣左手持拍的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），甚至大膽預言：「我相信納達爾會再度差罷法網男單！」

46歲的泰國輪網女將莎虹（Sakhorn Khanthasit），名列女單頭號種子，決賽她經歷馬拉松大戰，以6：3、3：6、6：4，擊敗第2種子日本大谷桃子，雙打再和同胞搭檔瓦妮塔（Wanitha Inthanin）以兩個6：0，輕取第1種子、日本組合堂森佳南子／高室冴綺，莎虹風光抱走本屆永達盃雙料冠軍。

黃楚茵(左)與黃子軒單、雙打都進決賽，雙打成功衛冕。(輪轉活動整合行銷工作坊提供)

地主中華隊多肢障礙組參賽選手黃楚茵，在單打決賽不敵她的雙打搭檔黃子軒，收下單打亞軍、雙打則衛冕冠軍。

(中時電子報)