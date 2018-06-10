謝佳見自曝會看「愛情動作片」！「靠左手」排解寂寞夜

2018年06月10日 20:10 中時 林淑娟

謝佳見提前與粉絲過39歲生日。（華研國際）

謝佳見舉辦《回家見》生日同樂會與粉絲同歡。（華研國際）

謝佳見為粉絲獻唱三首歌。（華研國際）

謝佳見提前與粉絲過39歲生日。（華研國際）

來台發展5年多的謝佳見，即將在14日過39歲生日，他10日特地舉辦《回家見》生日同樂會與粉絲同歡。即將邁入不惑之年的他，自稱單身多年，「還沒結婚前，都要說我是空窗期，這樣才有行情」，被問如何排解漫漫寂寞夜？他舉出左手轉來轉去搞笑回：「我有手！」坦言自己也會看「愛情動作片」：「這很正常，畢竟我都一大把年紀了」，還自曝前幾天才剛跟狗女兒Uni一起看過。

即將奔4成為「歐巴」的他，坦言有點憂鬱，連好友曾之喬都取笑他：「你都年紀一大把了，體力還不錯，可以熬夜！」但慶幸自己心態年輕，且維持固定運動，所以身材、體能上不輸給小鮮肉。被問保持年輕方法是否包含談戀愛，他認為談戀愛傷神容易讓人老，「每一次ㄧ談完戀愛就覺得老了好多，因為戀愛是互相成長的過程，一定有很多摩擦，加上我是較多愁善感的人，會想太多、自我糾結，所以現在都在拍戲時談戀愛。」

他坦言有定時去醫美雷射除斑，但不擔心皺紋越來越多，「我以前就覺得像梁朝偉一樣的魚尾紋很有魅力，終於等到了」。他被媒體發現這回露面超像賀軍翔，他說剛出道時就有人這麼說過，其實他爸爸更像，但他自認更像基努李維。

生日會上，他除了與粉絲話家常、玩遊戲，還用心演唱了三首歌曲，令粉絲們又驚又喜。「喬見夫妻」的喬喬更是情義相挺親自現身：「這麼害羞悶騷的人要開生日會，那是一定要來參與的。祝佳見哥哥新戲大賣，願望都可以實現。」謝佳見慶生的同時也不忘公益，將生日會的盈餘全數捐給「財團法人流浪動物協會」，並號召粉絲與「華研國際」同事共襄盛舉，認購愛心飼料，送愛給流浪動物。

多年前曾經在馬來西亞發行過單曲的他，為了這場首次的粉絲專屬聚會，秘密練歌，想要帶給粉絲驚喜。他選唱了陳奕迅的〈好久不見〉、林憶蓮的〈至少還有你〉以及謝和弦的〈謝謝你愛我〉，笑說：「這三首歌就是我最想對粉絲們說的話。」他還透露，15年前參加選秀的時候，在唱〈至少還有你〉時一直忘詞、對不到音樂，被媒體批評表現不佳，所以當時他就暗暗發誓，將來有機會公開演唱時，他一定要把這首歌重唱好。謝佳見的嗓音低沉中帶著溫暖，為了這次的演出，他還特地拜師練歌，對於久違的公開演唱也很緊張，頻喊「好害羞」，坦言「壓力一定是有的，畢竟上一次自己一個人公開演唱是多年前參加馬來西亞的跨年晚會，希望今天我的表現有及格囉。」謝佳見的歌聲令大家驚豔，他也笑說，希望將來還有更多機會可以唱歌給大家聽。

(中時 )