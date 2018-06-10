漢光演習爭議 美軍肯定大方向無法澄清技術細節質疑

愛國者飛彈陣地遭敵精準飛彈攻擊，愛國者飛彈迅速疏散至其它陣地防禦。背景為徵用民間的工程機具進行跑到搶修作業，前景為35公釐快砲。（陳怡誠攝 107年6月7日）

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中時電子報

關於昨（9）日本報報導，出身臺灣的前美軍士官Allen Lin分析指出，漢光34號演習「清泉崗反空機降」操演缺乏戰術驗證價值。媒體報導「來臺的美軍觀摩團中也有美軍太平洋總部的現役觀摩員，美軍對國軍演習橋段均採贊同立場」。對此Allen今日表示，大方向與細節不能混為一談。

他表示，國軍歷年演習的「大方向」、「慣例」均與美方討論，講白一點，美方只會抱持「中立」態度，你要演什科目，那是國軍內部的規劃，美方大致上只是看過了解就算了，除非是機敏裝備需要實彈射擊才會詢問細節討論，避免被蒐集參數，這才是美方在乎的「慣例」，但演習細節的失真純粹是國軍高層「好大喜功」自己搞出來的，大方向是正確也沒人否認，但細節荒腔走板跟是否有美軍討論有何關聯性？

他進一步指出，美國太平洋司令部(PACOM)（編按：5月30日已更名為「印太司令部（USINDOPACOM）」每年都有派人來臺灣看。美軍是客人加上低調的官方立場，「誰會輕易開口說實話，場面話當然只會讚揚，但聽多了就真的以為自己完美無缺了？」

Allen表示，你可以深信不移覺得自己很棒，但面對「技術層次」上的質疑時，卻無法給個明確回答，這時搬出美軍高層的「肯定」當做迴避問題的擋箭牌有解決問題嗎？今年你沒解決、明年大家再質疑一次，而且這演習又不是美軍設計的。請問軍方是想推卸責任到什麼程度？

(中時電子報)

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