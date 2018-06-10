影》赴會！川普抵達新加坡 外長維文迎接

美國總統川普(左)抵達後，新加坡外交部長維文(右)也在機場歡迎他。(圖/路透)

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中時電子報

直播影片消息指出，美國總統川普比預定時間提早約5分鐘降落新加坡當地。大批媒體守候在外，新加坡外交部長維文也在機場迎接的行列之中。

據最新消息，美國總統川普搭乘的「空軍1號」於台灣時間晚上8點25分左右，抵達新加坡。

美國總統川普比預定時間早幾分鐘抵達新加坡。(圖/路透)
川普抵達新加坡。(新加坡海峽時報直播截圖)
美國總統川普比預定時間早幾分鐘抵達新加坡。(圖/路透)

舉世矚目的川金會即將在12日舉行，金正恩在今日下午已經先行抵達星國，並於傍晚將近7點左右與新加坡總理李顯龍正式會晤。預計川普隨後抵達新加坡，也會正式和李顯龍進行會面。

根據白宮消息指出，川普預定今晚8點35分左右，抵達新加坡巴耶利峇空軍基地，參加12日與北韓領導人金正恩的高峰會。

川普抵達後，他的車隊將會於45分從巴耶利峇空軍基地出發，預估9點左右到達下榻的香格里拉大酒店。

(中時電子報)

川普與金正恩分別抵達新加坡。(圖/美聯社)
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